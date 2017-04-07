受不了哭聲... 父餵毒奶 女嬰永遠不哭了
2017-04-07
〔記者黃捷／台北報導〕37歲陳姓男子受不了2個月大的女兒哭鬧，竟將含有三級毒品FM2成分的安眠藥物摻入奶粉，沖泡餵食，導致女兒中毒身亡。陳男事後懊悔痛哭，表示不知後果這麼嚴重，但士林地檢署認為，陳男明知女兒僅2個月大，仍餵食過量可能致死的藥物，昨依殺人罪起訴。
摻含FM2的安眠藥
檢警調查，陳男與妻長期至精神科看診，並與中風母同住，夫妻打零工為生，育有一對兒女，去年7月案發時，兒約3歲，女兒2個月大。
去年7月27日清晨4時許，夫妻起床，要餵女兒喝奶，卻見女兒沒有呼吸，肢體僵硬，送醫急救仍回天乏術。
檢察官驗屍直覺有異，指示法醫解剖，才知女嬰因過量使用FM2，引發急性藥物中毒休克致死，同年11月會同警方搜索陳男住處，果然起獲含有FM2成分的安眠藥物106顆。
陳男承認因受不了女兒哭鬧，才將看診取得的藥物磨成粉末，摻入奶粉沖泡餵食，女兒也確實熟睡，他每次只磨半顆，以為量少不會怎樣，未料餵了3、4次，竟害死女兒；妻則稱不知女兒被下藥，但相信丈夫不是故意。
被依殺人罪嫌起訴
警方依過失致死罪移送陳男，但檢察官認為，藥物含有FM2成分，須由醫師開立處方取得，成人亦不可服用過量，更何況是對藥物、毒品承受力極弱的2個月大女嬰？認定陳男餵藥不違背本意，且具不確定殺人犯意，改依殺人罪起訴。
據了解，陳男得知妻懷女兒後，四處向親友籌錢，就為了能順利產下女兒，案發當天得知女兒不治，在醫院崩潰痛哭，迄今仍很自責，夫妻也未走出傷痛。
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