研究13年 這回真的要「變裝」

2017-04-06

〔記者邱俊福／台北報導〕我國警察制服解嚴前深受軍方影響，主要以卡其色、黑色為主，76年底修正警察服式，改採用目前的藏青色系，搭配淡紫白色（襯衫）為主，使用30年後至今大致沒有變化，僅領子、材質提升等小改變。

警察制服分禮服、常服與便服3種，警察執勤時是穿便服。警政署表示，「警察制服條例」為警察人員著用制服的法律依據，自26年頒訂以來，因應外在環境變化，在36年、66年、76年、87年、90年與去年，共完成6次修正。

93年間，警政署後勤組曾對於警察制服廣發問卷調查，當時各級官警對於制服大致反映良好，其中不滿意部分多屬材質與穿著不合身、剪裁不良等，當時就委託財團法人研究。