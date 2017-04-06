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換裝未採多數決 韓警去年天怒人怨

2017-04-06

〔記者王冠仁、編譯陳正健／綜合報導〕現行的警察制服一穿30年，總算要廣徵意見重新設計，以符合現代執勤所需。警察制服更改在國外早有前例，包括南韓、香港和荷蘭等地，都已重新設計制服。

「野生警察制服裝備改革委員會」（簡稱野委會）指出，2016年，南韓警察全面換穿新裝，採用許多戰術設計，針對不同警種亦有不同設計，以符合其需求。

不過，這套新裝雖經由全體警員投票決定，但官方最後未採納多數人意見，結果造成警界不滿，值得我國引以為戒。

另外，香港警務處2000年起改良警察制服，值得注意的是，港警警鞋是由懲教署（香港獄政管理單位）所屬的監獄受刑人生產製造。

荷蘭擺脫軍服設計很親民

荷蘭的警察制服是於2014年更換，經過3萬300名警察投票通過，得票率高達65%。這套新裝擺脫傳統的軍服設計，變得更親民、更有設計感，且兼顧細節，有暗袋、置筆孔、無線電掛環等設計。

星國反光護身 也獲好評

野委會還列舉備受好評的警察制服，像新加坡交通警察的「反光保護衣」，若發生碰撞或摔車，能大幅降低受傷面積與程度；美國華盛頓州警去年改善制服，設計吊帶減輕員警腰部裝備負重，還將防彈背心與制服融為一體，可視勤務需求迅速穿脫，網友直呼「好有創意的設計！」

芬蘭警察制服從1999年陸續更換，外勤制服捨棄軍服款式，改採多功能戰術設計，不僅有多功能口袋，袖口與褲管處有魔鬼氈，可視天氣與勤務需求黏貼反光條，剪裁也讓警察活動保持靈活。

瑞士沃州2005年左右更換制服，上衣改採透氣排汗的POLO衫，下身為戰術褲與勤務靴，防彈背心採一體化設計。

而像歷史悠久的「加拿大皇家騎警」，有百年歷史，儘管現行騎警制服換新，但傳統紅色制服反成國家資產，常在莊嚴或隆重的儀式中出現。

有網友說，「人家警察制服看起來就是帥氣、強調機能性」、「台灣警察制服感覺弱弱的」也有網友認為，現行警察的艾森豪外套很帥氣，新北市警犬隊制服，跳脫以往華而不實的襯衫、西裝褲，好看又實用。

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  • 香港警察的制服款式擄獲不少年輕員警的心。（取自網路）

    香港警察的制服款式擄獲不少年輕員警的心。（取自網路）

  • 南韓警察去年穿新裝，針對不同警種亦有不同設計。（韓聯社）

    南韓警察去年穿新裝，針對不同警種亦有不同設計。（韓聯社）

  • 荷蘭的警察制服擺脫傳統軍服設計，變得更親民，有暗袋、無線電掛環等設計。（取自網路）

    荷蘭的警察制服擺脫傳統軍服設計，變得更親民，有暗袋、無線電掛環等設計。（取自網路）

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