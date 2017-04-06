警遭違建磚牆砸死 新北拆除隊國賠210萬

2017-04-06

〔記者項程鎮、賴筱桐／綜合報導〕102年蘇力颱風襲台，吹落新北市淡水區某建物的頂樓違建磚牆，砸死凌晨下班返家的淡水警分局巡佐陳錦榮，最高法院維持高等法院見解，認為新北市政府違章建築拆除大隊「怠於執行職務」，依國家賠償法，判決新北市拆除大隊國賠210萬元定讞。

判決指出，屋主邱建峰96年底把房子賣給男子林義欽，林男僱工在頂樓加蓋違章建築，來不及在違建上面蓋鐵皮屋頂，就因沒依約付清屋款，遭邱男收回房子，里長和鄰居擔心違建的磚牆掉落傷人，向新北市府陳情，新北市府拆除大隊認為本案不是興建中的違建，不願來拆。

102年7月中旬蘇力颱風襲台，同月13日凌晨2點多，巡佐陳錦榮結束勤務騎車返家，行經本案房屋旁，遭颱風吹落的頂加違建磚牆砸中頭部，送醫不治，陳男的母親、太太和兒子請求國賠。

士林地院認定拆除大隊不須國賠，上訴後，高院認為，拆除大隊怠於執行職務，致陳男遭違建磚塊砸死，陳男死亡和拆除大隊公務員的不作為之間有因果關係，判決拆除大隊須賠償家屬3人各100萬元慰撫金，扣除3人先前各自領取的30萬元犯罪被害人賠償金，拆除大隊還須賠償3人各70萬元，合計國賠210萬元，上訴後被最高法院駁回。

屋主邱男刑責方面，檢方依過失致死罪起訴，高院去年3月認定邱男明知磚牆有危險卻未處理，判3月徒刑、得易科罰金9萬元定讞；民事賠償部分，一審判邱男須賠死者家屬216萬餘元。

新北市違章建築拆除大隊副大隊長陳嘉興表示，事後工務局檢討作業流程，往後遇到類似案件，若涉及公共安全、影響交通或緊急危難者，將聯合相關單位或專業技師會勘，進行必要的強制處置。