警遭違建磚牆砸死 新北拆除隊國賠210萬
2017-04-06
〔記者項程鎮、賴筱桐／綜合報導〕102年蘇力颱風襲台，吹落新北市淡水區某建物的頂樓違建磚牆，砸死凌晨下班返家的淡水警分局巡佐陳錦榮，最高法院維持高等法院見解，認為新北市政府違章建築拆除大隊「怠於執行職務」，依國家賠償法，判決新北市拆除大隊國賠210萬元定讞。
判決指出，屋主邱建峰96年底把房子賣給男子林義欽，林男僱工在頂樓加蓋違章建築，來不及在違建上面蓋鐵皮屋頂，就因沒依約付清屋款，遭邱男收回房子，里長和鄰居擔心違建的磚牆掉落傷人，向新北市府陳情，新北市府拆除大隊認為本案不是興建中的違建，不願來拆。
102年7月中旬蘇力颱風襲台，同月13日凌晨2點多，巡佐陳錦榮結束勤務騎車返家，行經本案房屋旁，遭颱風吹落的頂加違建磚牆砸中頭部，送醫不治，陳男的母親、太太和兒子請求國賠。
士林地院認定拆除大隊不須國賠，上訴後，高院認為，拆除大隊怠於執行職務，致陳男遭違建磚塊砸死，陳男死亡和拆除大隊公務員的不作為之間有因果關係，判決拆除大隊須賠償家屬3人各100萬元慰撫金，扣除3人先前各自領取的30萬元犯罪被害人賠償金，拆除大隊還須賠償3人各70萬元，合計國賠210萬元，上訴後被最高法院駁回。
屋主邱男刑責方面，檢方依過失致死罪起訴，高院去年3月認定邱男明知磚牆有危險卻未處理，判3月徒刑、得易科罰金9萬元定讞；民事賠償部分，一審判邱男須賠死者家屬216萬餘元。
新北市違章建築拆除大隊副大隊長陳嘉興表示，事後工務局檢討作業流程，往後遇到類似案件，若涉及公共安全、影響交通或緊急危難者，將聯合相關單位或專業技師會勘，進行必要的強制處置。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 拆違建
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告
- 2017全球最佳餐廳美國奪冠 江振誠名列14
- 自由廣場》蔡主席，妳還要禮讓柯市長嗎？
- 區位動線差 新建國市場五金區慘變無金區
- 前3個月降雨20.9毫米 嘉義一階限水
- 學者：美中降溫川習會 「台灣不需過於擔心」
- 溪州百年成功旅社 遭塗鴉恐嚇
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Airline fires pilot after failing alcohol tests before flight
- 電腦私藏機密 校官判一年半
- 美國安會議人事又改組 川普愛將被Fire了
- 想把健康右腳截掉 英男：感覺不像自己的
- 孫蔣銅像去留 中山大成立處理委員會
- 碧潭和美山、文山農場 賞螢將開跑
- 自由廣場》吳敦義談蔣真的中正嗎？
- 快搶票！《人間條件六》綠光加演4場
- 潘裕文南下會粉絲 話匣子大開
- 勞工協會出錢出力 帶植物人曬太陽
- 3月營收》 威剛創近40個月新高 精測登歷史新高
- 《春電展登場》超頂級電競筆電拚場 30萬元驚人價 輕薄筆電競逐窄邊框 外型更小巧
- 苯價漲 台化、中石化進補
- 投資中國慘賠 董座鬧雙包 富驛-KY明打入全額交割
- 派員陪同李明哲妻赴中 海基會：能陪多遠就陪多遠
- 一樣是大腸癌 "他"撐過6年沒做化療
- 使用「神器」長腹肌？ 過度使用恐有副作用
- 社論》兒童、人口，台灣的未來
- 謝金燕破冰豬哥亮 傳兒子乾媽當說客
- 聯邦銀前3月 每股稅前盈餘0.29元
- 4金1銀4銅 台青揚威世界小丑大賽
- 04/06 各報重點新聞一覽
- 「強姦犯可與受害者結婚」 馬國議員語出驚人
- 春天藝術節 聽見國樂時尚風
- 宜蘭爭取北宜直鐵＋鐵路高架並行 交長未鬆口
- 《小檔案》台灣Pay vs. Apple pay
- 促轉條例朝野無共識 月底前再協商
- 《焦點評論》加強宣導
- 「特權是中性字眼」高院改判劉文雄免賠金溥聰
- 「毒」破紀錄 澳查獲211億元冰毒
- 中信金衝海外布局 區塊鏈競賽奪冠
- 敘利亞化武攻擊 歐盟援助添變數
- 切割尹衍樑? 中研院退出唐獎評選
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：警遭違建磚牆砸死 新北拆除隊國賠210萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分