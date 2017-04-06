| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 社會

2台人腿綁3.7公斤安毒 闖關印尼

2017-04-06

〔記者姚岳宏／台北報導〕2名24歲的台灣人賴振宇及黃銘偉，上月搭機前往印尼雅加達，涉嫌將3.7公斤、黑市價逾460萬元的安非他命毒品，用封箱膠帶綁在腿上闖關，被台灣與印尼警方聯手破獲，根據印尼法律，運毒可處以死刑、無期徒刑或是20年以上徒刑。

至少20年牢獄 最重可處死

雅加達警局長伊利亞萬昨舉行記者會指出，根據台灣警方提供情資，上月13日才在雅加達國際機場成功攔截2名台灣毒販。刑事局表示，我與印尼警方均接獲情資，有運毒集團將安排「交通」（運毒者）自台灣前往印尼，但身分、運毒方式均不明確，刑事局偵三大隊分析發現，3月13日一班早上8時許台灣起飛、下午1時抵達雅加達的班機最為可疑，機上賴、黃2人涉嫌重大。

刑事局國際科與駐印尼聯絡官積極協調印尼警方監控賴、黃2人，印尼警方發現2人通關時神情有異，進行拍搜注檢，果然在2人腿部發現綁縛的安非他命毒品，毛重3776公克，初估這批安毒在印尼黑市價格每公斤為4萬美元，約合460萬台幣。

2嫌供稱，原本計畫將毒品送到西雅加達的加札馬達（Gajah Mada），當地警方再循線逮捕2名印尼共犯，分別是23歲的TAW和40歲的SGY。印尼政府雷厲風行掃蕩毒品，目前已有7名台灣毒販被判死刑，另有30餘名涉及毒品交易的台灣罪犯被關押在雅加達、中爪哇等監獄。

刑事局提醒，目前有販毒集團結合詐騙集團，提供年輕人免費出國遊玩，成功後再取得新台幣10至15萬元不等酬金；警方呼籲運毒是重罪，切勿以身試法。

廣告
  • 賴振宇。（記者姚岳宏翻攝）

    賴振宇。（記者姚岳宏翻攝）

  • 黃銘偉。（記者姚岳宏翻攝）

    黃銘偉。（記者姚岳宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 安毒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：2台人腿綁3.7公斤安毒 闖關印尼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.