2台人腿綁3.7公斤安毒 闖關印尼
2017-04-06
〔記者姚岳宏／台北報導〕2名24歲的台灣人賴振宇及黃銘偉，上月搭機前往印尼雅加達，涉嫌將3.7公斤、黑市價逾460萬元的安非他命毒品，用封箱膠帶綁在腿上闖關，被台灣與印尼警方聯手破獲，根據印尼法律，運毒可處以死刑、無期徒刑或是20年以上徒刑。
至少20年牢獄 最重可處死
雅加達警局長伊利亞萬昨舉行記者會指出，根據台灣警方提供情資，上月13日才在雅加達國際機場成功攔截2名台灣毒販。刑事局表示，我與印尼警方均接獲情資，有運毒集團將安排「交通」（運毒者）自台灣前往印尼，但身分、運毒方式均不明確，刑事局偵三大隊分析發現，3月13日一班早上8時許台灣起飛、下午1時抵達雅加達的班機最為可疑，機上賴、黃2人涉嫌重大。
刑事局國際科與駐印尼聯絡官積極協調印尼警方監控賴、黃2人，印尼警方發現2人通關時神情有異，進行拍搜注檢，果然在2人腿部發現綁縛的安非他命毒品，毛重3776公克，初估這批安毒在印尼黑市價格每公斤為4萬美元，約合460萬台幣。
2嫌供稱，原本計畫將毒品送到西雅加達的加札馬達（Gajah Mada），當地警方再循線逮捕2名印尼共犯，分別是23歲的TAW和40歲的SGY。印尼政府雷厲風行掃蕩毒品，目前已有7名台灣毒販被判死刑，另有30餘名涉及毒品交易的台灣罪犯被關押在雅加達、中爪哇等監獄。
刑事局提醒，目前有販毒集團結合詐騙集團，提供年輕人免費出國遊玩，成功後再取得新台幣10至15萬元不等酬金；警方呼籲運毒是重罪，切勿以身試法。
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