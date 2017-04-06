嗆小英「該不該殺」新北議員林國春 又爆逼妻離婚
指定幾個時段 卻不出面溝通
〔記者何玉華、易慧慈／綜合報導〕率眾抗議年金改革，發言時提到「蔡小姐」、「該不該殺？」引發爭議的新北市議員林國春，傳出已半年不回家，今年初，突然在幾天內，連續傳簡訊通知太太葉毓君到戶政事務所辦離婚，冷漠的態度，與過去兩人並肩打選戰的形象相去甚遠，讓外界譁然；林國春昨斷絕與外界聯繫，僅透過辦公室發出聲明，表示家家有本難念的經，坦承分居已相當時日，正協議離婚中。
葉毓君昨同樣電話關機，她於未公開的臉書發文表示，先讓她冷靜一下再對外說明，請外界不要再打電話轟炸她了。但稍晚她臉書也已關閉。
曾與妻拚選戰 如今態度冷漠
林國春日前以新北市退休警察人員協會理事長身分，率眾抗議年金改革，發言時提到「蔡小姐」、「該不該殺？」引發爭議，當晚又在談話節目與名嘴周玉蔻爆發口角。
林的臉書出現半年沒回家留言
林國春與妻子葉毓君自大學時代就認識，至今20餘年，兩人膝下無子，林國春2005年當選北縣末代議員，長期在媒體圈工作、曾擔任TVBS發言人的葉毓君善用媒體人脈，對林國春有不少助益；2014年底，林國春連任市議員成功，葉毓君2015年辭掉媒體工作，在林國春的家鄉金門開了一家美妝店。
林國春2015年底投入立委選戰，葉毓君回到競選總部幫忙，陪同跑行程，在林國春從政生涯扮演重要角色；不過，林國春競選立委失利後，以往偶爾會到服務處的葉毓君，已有很長一段時間未曾出現。
林坦承分居多時 協議離婚中
去年9月，林的臉書出現以林國春身分發言的重複留言，「有位先生，辦公室離住家5分鐘距離，半年以上沒回家吃過飯…」，不久即被撤除，當時外界便懷疑是掌握帳號的妻子所留，婚姻可能出狀況。
據了解，林國春去年11月離家後，大約在今年初，突然在幾天內連續以簡訊通知葉毓君到戶政事務所辦離婚，還給了幾個時段選擇，卻不出面溝通，讓葉很受傷。
林國春透過辦公室發聲明，指身為民意代表要想將家庭經營完善、難度更高，很不幸和太太長期處於觀念及個性的差異下，雖經努力溝通仍難周全，雙方分居相當時日，協議離婚中。
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