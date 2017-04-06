《商標法糾紛》小S代言塑身衣負責人遭訴
2017-04-06
〔記者錢利忠／台北報導〕國內兩大知名塑身衣品牌「維娜斯」、「瑪麗蓮」爆發商標法糾紛，隋棠曾代言的瑪麗蓮檢舉藝人小Ｓ曾代言的維娜斯，指控維娜斯使用瑪麗蓮註冊商標製刊關鍵字廣告，公平會去年依違反公平交易法裁罰維娜斯5萬元；台北地檢署昨認為維娜斯違反商標法，將維娜斯負責人葉怡伶起訴。
公平會去年6月審議通過，維娜斯在Google搜尋網站使用競爭對手瑪麗蓮的品牌名稱製刊關鍵字字串，以「維娜斯瑪麗蓮、讓老公更愛妳」、「助妳完美瑪麗蓮」等爭議文字，附加在維娜斯官網連結，認為維娜斯涉違反公平交易法裁罰。台北地檢署原將維娜斯不起訴，瑪麗蓮提再議，檢方考量公平會的裁罰認定，改認定維娜斯違反商標法。
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