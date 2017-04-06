《重機男撞死姊妹》父爬進靈堂 直說︰對不起
2017-04-06
〔記者林嘉東、吳昇儒／新北報導〕男大生楊大慶與父分騎重機車遊北海岸，撞死一對騎機車姊妹，目擊者表示， 楊男撞人後楊父竟不認是肇事者父親，只說是楊男友人；不過楊父昨下午現身死者簡美有靈堂外，跪爬50公尺一路爬進靈堂，並一再向家屬致歉「對不起！」
楊父到死者簡選靈堂上香時，死者兒子氣憤說，楊大慶若在母親出殯日才來上香「就不要來了」，要求肇事者要來2老靈前致歉；楊父允諾只要兒子出院，就帶來上香。
記者昨追問楊父，知不知道兒子無照？楊父說他不知道兒子沒有重機駕照。楊父並稱，兒子騎的重機YAMAHA R1M，是兒子2個月前貸款購得，用打工賺的錢還貸款，重機不是他買給兒的。
楊父原表示，兒子已21歲，要為自己做的事負責；後來態度轉變，說等兒子出院就帶到死者靈堂上香，並負起賠償責任。楊父昨天下午2時，先後到簡美有的新北市萬里區住處與簡選的基隆靈堂上香。
楊大慶有4根肋骨骨折住院中，昨晚說：「發現2姊妹的機車時已經來不及了。」警方根據目擊者陳述，無法判斷楊當時的車速，不過2姊妹機車車速明顯比楊的機車慢。
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