| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 社會

《重機男撞死姊妹》父爬進靈堂 直說︰對不起

2017-04-06

〔記者林嘉東、吳昇儒／新北報導〕男大生楊大慶與父分騎重機車遊北海岸，撞死一對騎機車姊妹，目擊者表示， 楊男撞人後楊父竟不認是肇事者父親，只說是楊男友人；不過楊父昨下午現身死者簡美有靈堂外，跪爬50公尺一路爬進靈堂，並一再向家屬致歉「對不起！」

楊父到死者簡選靈堂上香時，死者兒子氣憤說，楊大慶若在母親出殯日才來上香「就不要來了」，要求肇事者要來2老靈前致歉；楊父允諾只要兒子出院，就帶來上香。

記者昨追問楊父，知不知道兒子無照？楊父說他不知道兒子沒有重機駕照。楊父並稱，兒子騎的重機YAMAHA R1M，是兒子2個月前貸款購得，用打工賺的錢還貸款，重機不是他買給兒的。

楊父原表示，兒子已21歲，要為自己做的事負責；後來態度轉變，說等兒子出院就帶到死者靈堂上香，並負起賠償責任。楊父昨天下午2時，先後到簡美有的新北市萬里區住處與簡選的基隆靈堂上香。

楊大慶有4根肋骨骨折住院中，昨晚說：「發現2姊妹的機車時已經來不及了。」警方根據目擊者陳述，無法判斷楊當時的車速，不過2姊妹機車車速明顯比楊的機車慢。

廣告
  • 楊父昨下午現身死者簡美有靈堂外，跪爬50公尺一路爬進靈堂，並一再向家屬致歉「對不起！」。（記者林嘉東攝）

    楊父昨下午現身死者簡美有靈堂外，跪爬50公尺一路爬進靈堂，並一再向家屬致歉「對不起！」。（記者林嘉東攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 撞死姊妹 爬進靈堂 肇事 重機男
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：《重機男撞死姊妹》父爬進靈堂 直說︰對不起


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.