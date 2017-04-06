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闖中華電信刺櫃哥 剪刀男等警抓

2017-04-06

〔記者黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕中華電信高雄營業處門市昨發生喋血案，張姓男子進入營業處大廳時，突拿出剪刀朝周姓櫃哥左手臂猛刺，周男血流如注，警方獲報將他逮捕，張嫌精神恍惚，曾有傷害和詐欺前科，據調查他與被害人不認識，他嗆不怕中華電信董事長，被押走前又罵前總統陳水扁。

中華電信高雄營業處表示，周姓員工左手臂受傷送醫，無生命危險，這是高雄營業處第一次發生這種事，未來會考慮加強保全，歹徒行凶原因由警方調查中。

張姓男子（45歲）昨日上午9點10分左右，進入位於七賢、林森路中華電信高雄營業處，被害人周男（28歲）起身詢問其辦理何種業務，張嫌沒有回答，卻冷不防拿出一把剪刀，朝周男的左手臂猛力揮刺1刀，刀深約3、4公分，周男當場血流如注。

當時門市內約有20多名洽辦業務民眾，中華電信人員和民眾見狀都嚇壞，急忙把受傷的周男扶進辦公室休息，立刻向警方報案，並通知救護車，員警迅速抵達門市，張嫌反而一派輕鬆坐在櫃前椅上，沒有逃離現場。

警方逮捕過程張嫌還反抗，並出拳襲警，最後仍被支援警力壓在地上，帶回派出所偵訊。

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  • 查扣剪刀。 （記者黃良傑翻攝）

    查扣剪刀。 （記者黃良傑翻攝）

  • 中華電信周姓櫃哥被刺傷。 （記者黃良傑翻攝）

    中華電信周姓櫃哥被刺傷。 （記者黃良傑翻攝）

  • 張嫌刺傷中華電信周姓櫃哥被送辦。 （記者黃良傑翻攝）

    張嫌刺傷中華電信周姓櫃哥被送辦。 （記者黃良傑翻攝）

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