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《損失2500萬》10煞砸車行 鋼鐵人R8、大黃蜂全遭殃

2017-04-06

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市南區台中路一家進口租賃車行，昨天凌晨遭10多名惡煞持球棒等闖入店內砸毀包括鋼鐵人的R8超跑、變形金剛大黃蜂、BMW等8輛名車，鄰居一輛賓士車也被誤砸，業者粗估損失超過2500萬，警方已查扣路口監視器，鎖定相關人員進行了解，該店開張不到一年，疑因租車客人在外有債務糾紛，債主追來索討個資遭拒，被無辜殃及。

疑租車客有債務糾紛 無辜殃及

據店家透露，有拍到6、7輛車停在店外，下來10餘人分持鐵棍及球棒，還戴有安全帽，從騎樓開始一直砸，劃破深夜寂靜，並砸破店家玻璃，進入店內又砸毀奧迪R8、大黃蜂、BMW等8輛，被砸車輛的前後擋風玻璃、車門玻璃無一倖免，又拿起開幕時祝賀的鮮花盆朝車子砸，而店外鄰居的賓士車也被誤砸，短短約2分鐘即鳥獸散。

莊姓老闆指出，奧迪R8超跑新車價值千萬，大黃蜂跑車也要500萬，加上其餘6輛車，他粗估損失超過2500萬，還有幾輛車子是朋友寄放，不知要如何交代。

據店家研判，可能是客戶跟別人有金錢糾紛，對方希望提供客戶的個資，讓他們找人出來，但店家不願配合，因此被遷怒。

警方表示，可能是店家與對方溝通時，互相口氣不好，對方得不到滿意回覆，就砸店報復。

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  • 被砸大黃蜂新車價500萬。 （記者楊政郡攝）

    被砸大黃蜂新車價500萬。 （記者楊政郡攝）

  • 進口名車出租行，全店8名車被砸。 （記者楊政郡攝）

    進口名車出租行，全店8名車被砸。 （記者楊政郡攝）

  • 被砸奧迪R8超跑新車價值千萬。（記者楊政郡攝）

    被砸奧迪R8超跑新車價值千萬。（記者楊政郡攝）

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