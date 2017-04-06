兒急尋失蹤父 驚見男女交疊乾屍

2017-04-06

〔記者余衡／新北報導〕驚！找失蹤父親竟發現男女交疊乾屍。

林男僅找到父親重機

新北市三峽區林姓7旬老翁日前騎機車外出後失蹤，兒子四處尋找卻只找到父親的機車，林男推測父親可能就在距離機車不遠處，以機車為中心點向外搜尋時，意外在三鶯路一處廢棄空屋內發現兩具腐壞難辨的乾屍。警方查出兩屍應為年近7旬的王姓夫妻檔，初驗遺體未有外力傷害且現場無打鬥反抗跡象，研判尋短可能性居高，確切死因有待釐清。

林姓老翁上月15日騎機車外出後下落不明，兒子四處張貼尋人啟事，並發動親朋好友上網廣發協尋資訊，上月底在三峽中山路459巷、三鶯路29巷交接處附近，尋獲林翁騎乘的銀藍色重型機車，但行蹤依舊成謎。

林男推測父親可能在距離尋獲機車處不遠，事後持續在附近尋找，前天中午林男發現一處廢棄空屋，其中一間房間上鎖，林男輕推房門，因房門殘破一推即開，赫見裡面竟有兩具已經腐爛長蛆的乾屍交疊，嚇得趕緊打110報案。

乾屍是對夫妻 疑因經濟走絕路

警方獲報封鎖現場，發現男女兩具遺體內臟幾乎被蛆蟲侵蝕殆盡、皮膚乾裂萎縮，研判死亡時間超過一年，初步研判兩死者年歲在6旬上下，警方勘驗現場未發現可疑凶器，且沒有打鬥、掙扎痕跡，遺體也無明顯外力傷害跡象，全案朝自殺方向偵辦。兩遺體身上並無任何證件，但警方在附近找到一張信用卡，透過銀行協助查出持卡人為68歲王姓老翁，通知王翁兒子到場指認，從牙齒及肢體特徵確認為其父母，王男表示與父母感情不佳，很少聯繫，父母失蹤後有向警方通報協尋，懷疑可能是父母經濟狀況不佳走上絕路。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980