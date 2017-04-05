北宜恐怖巧合 同地6小時又撞死人
2017-04-05
〔記者徐聖倫／新北報導〕抓交替？同地1日釀2死！24歲潘男昨騎重機在北宜公路壓車過彎犁田，滑至對向車道撞上迎面而來的大貨車死亡；不到7小時，溫姓騎士騎紅牌重機過彎犁田自摔撞護欄，回天乏術，兩起事故現場僅相距100公尺。
24歲潘男昨早7時許騎重機行經北宜公路往台北方向，於34公里一處右彎大彎道，壓車過彎失去重心，連人帶車犁田滑行至對向車道，撞上迎面而來的大貨車，警消將他送醫，急救2小時不治。
潘母哀痛表示，兒子趁連假到台北與友人出遊，沒想到竟遇上死劫。大貨車徐姓駕駛指出，意識到有人從對向車道滑過來，根本不到1秒，來不及閃避。兩人均未酒駕，警方依業務過失致死罪嫌將徐某移送。
騎紅牌重機的31歲溫男，獨自由台北出發，下午1時許在34.2公里處，距離潘某事故現場僅100公尺，溫男左彎壓車失速犁田滑行撞護欄，送醫不治，抽血酒測值為零。
警方表示，北宜公路全段速限40公里，昨事故現場均未有測速照相，難以判斷是否超速釀憾。
警方調查，潘某的事故地點也是追焦族常駐點，而溫某的事故地點則為一般彎道。對於同日兩起死亡車禍，在新店警分局服務近30年的漁光派出所所長唐有為特別有感，他在臉書（見下圖，記者徐聖倫翻攝）沉痛呼籲︰「衷心希望各位愛車的車友，別在北宜公路上競速騎車開車了！」
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