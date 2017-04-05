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R1M時速可破300公里 全球限量500台

2017-04-05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕重型機車YAMAHA R1M，全球限量500台，被重機愛好者封為新世代最夯超跑，是純仿MotoGP廠車YZR-M1的傑作。排氣量998cc，車體重199公斤，水冷四行程直列四缸16汽門DOHC，售價台幣123萬8千元。

資深重機玩家李健銘表示，YAMAHA R1M是重車愛好者的夢幻逸品，雖然全球限量，但仍有多名台灣的重機玩家搶購，主要是該車配備完全仿照專業級賽車配置，加上輕量化的碳纖維車殼，讓人愛不釋手。

李健銘說，R1M極速可達300公里以上，從0到100公里只需3秒多，不輸法拉利等名車；但初學者如果要騎乘，務必小心，因馬力太大，操控不易，輕催油門就可能讓後輪方向偏移。

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  • YAMAHA R1M全球限量500台，被重機愛好者封為新世代最夯超跑。（取自官網）

    YAMAHA R1M全球限量500台，被重機愛好者封為新世代最夯超跑。（取自官網）

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