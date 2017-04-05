限量版重機飆速超車 男大生撞死老姊妹

2017-04-05

越級飆重機 老爸追不上

〔記者吳昇儒／新北報導〕就讀科技大學的男大生楊大慶沒有紅牌重機駕照，2日卻騎著全球限量的1000cc YAMAHA R1M重機，與同樣騎重機的父親於金寶山掃完墓後，從北海岸往淡水以百公里時速奔馳。楊男行經台二線跳石海岸路段超車，不慎撞上外側由簡姓姊妹共乘的機車，雙雙人車倒地，兩姊妹當場失去生命跡象，搶救無效身亡。肇事的楊男輕傷，仍在醫院觀察，全案將朝過失致死罪偵辦。

超車出「撞」況 男大生輕傷

警方調查，21歲楊男2日上午行經台二線35.8公里處，原本騎在連姓駕駛的轎車後方，認為轎車太慢、想從右側超車，卻未注意外側車道的機車，煞車不及，直接從後方撞上；姊妹倆機車被撞後，向左前方滑行47公尺，重機則向右側滑行40公尺。

救護人員趕抵，發現56歲機車騎士簡美有的安全帽已噴飛，頭部重擊，後座的68歲婦人簡選，雖然安全帽還在頭上，但兩人均無生命跡象；楊男頭部有外傷、胸部骨折，被父親扶到中央分隔島待援。

警方抽血檢測，兩名駕駛都沒酒駕。但警方發現，肇事的楊男只有普通重型機車駕照，卻騎乘1000cc的大重機，已越級駕駛；簡姓姊妹本來要到80多歲大姊家的農地種冬瓜，距離案發現場不到80公尺。

楊父向警方表示，案發時騎在兒子後方約300公尺處，沒有看見案發情形。目擊的連姓駕駛向警方說，該路段速限70公里，以60公里速度開在內側車道，後方重型機車以百公里時速逼近，打右方向燈切到外線車道時，撞上時速約50公里的機車。

另一目擊者李姓機車騎士表示，當時騎在重機後方，有看到煞車燈亮起，但死者的機車太靠近內側車道，重機騎士可能被轎車擋住視線，煞車不及才發生事故。

老姊妹要去幫大姊種菜…

簡姓姊妹的大姊聽聞妹妹死訊，表情哀戚，只說她們平常都會到農地幫忙種菜。簡美有的家屬則指出，無法諒解肇事者。據悉，楊男父親向警方表示，待兒子的傷勢穩定，會帶他到死者靈堂捻香致歉。

金山警分局表示，楊男越級駕駛將開罰1800-3600元，待他傷勢穩定後，再製作筆錄。