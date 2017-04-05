限量版重機飆速超車 男大生撞死老姊妹
越級飆重機 老爸追不上
〔記者吳昇儒／新北報導〕就讀科技大學的男大生楊大慶沒有紅牌重機駕照，2日卻騎著全球限量的1000cc YAMAHA R1M重機，與同樣騎重機的父親於金寶山掃完墓後，從北海岸往淡水以百公里時速奔馳。楊男行經台二線跳石海岸路段超車，不慎撞上外側由簡姓姊妹共乘的機車，雙雙人車倒地，兩姊妹當場失去生命跡象，搶救無效身亡。肇事的楊男輕傷，仍在醫院觀察，全案將朝過失致死罪偵辦。
超車出「撞」況 男大生輕傷
警方調查，21歲楊男2日上午行經台二線35.8公里處，原本騎在連姓駕駛的轎車後方，認為轎車太慢、想從右側超車，卻未注意外側車道的機車，煞車不及，直接從後方撞上；姊妹倆機車被撞後，向左前方滑行47公尺，重機則向右側滑行40公尺。
救護人員趕抵，發現56歲機車騎士簡美有的安全帽已噴飛，頭部重擊，後座的68歲婦人簡選，雖然安全帽還在頭上，但兩人均無生命跡象；楊男頭部有外傷、胸部骨折，被父親扶到中央分隔島待援。
警方抽血檢測，兩名駕駛都沒酒駕。但警方發現，肇事的楊男只有普通重型機車駕照，卻騎乘1000cc的大重機，已越級駕駛；簡姓姊妹本來要到80多歲大姊家的農地種冬瓜，距離案發現場不到80公尺。
楊父向警方表示，案發時騎在兒子後方約300公尺處，沒有看見案發情形。目擊的連姓駕駛向警方說，該路段速限70公里，以60公里速度開在內側車道，後方重型機車以百公里時速逼近，打右方向燈切到外線車道時，撞上時速約50公里的機車。
另一目擊者李姓機車騎士表示，當時騎在重機後方，有看到煞車燈亮起，但死者的機車太靠近內側車道，重機騎士可能被轎車擋住視線，煞車不及才發生事故。
老姊妹要去幫大姊種菜…
簡姓姊妹的大姊聽聞妹妹死訊，表情哀戚，只說她們平常都會到農地幫忙種菜。簡美有的家屬則指出，無法諒解肇事者。據悉，楊男父親向警方表示，待兒子的傷勢穩定，會帶他到死者靈堂捻香致歉。
金山警分局表示，楊男越級駕駛將開罰1800-3600元，待他傷勢穩定後，再製作筆錄。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 參考日本經驗 台鐵也要裝月台門了
- 中國抗議達賴訪阿魯納查爾邦 印度：別干涉內政
- 〈熱門族群〉看回不回 光通訊股漲不到頂
- 過半球員流感 兄弟5連戰好拚
- 《讓貓狗不再流浪》東大6女生 要開汪喵食堂
- 大法官任命案 美參院兩黨對峙
- 百年古剎淪陷 比丘尼埋鍋造飯等待收復
- 無人駕駛小巴 爭取10月來高雄
- 焦點透視》為省13億忽略程序 軍方美意打折扣
- 被爆秘戀90天閃離內幕 李婉鈺這麼說...
- 密謀殺教宗錯找FBI臥底幫忙 美男恐重判
- 逾300億前瞻建設 小英明訪風城宣佈
- 地主病逝對年才開工 獲好評
- 《NBA夯話題》場均大三元 ESPN看好魏少奪MVP
- 花蓮抽水站 清淤防汛
- 〈徵文大家談〉一例一休是好？是壞？
- 金控怕踩雷 對中放款減1500億
- 川普推特治國 發文全建檔保存
- 鏗鏘集》呼吸自由的空氣
- 萬寶龍 筆耕文字力量─幫助失學兒童終結貧窮 休傑克曼梁詠琪力挺品牌理念
- 〈家庭診療室〉攬著別的男人 懷疑婚前劈腿
- 〈台股青紅燈〉一趟機捷的餘屋之旅
- 人少買氣低 墾丁音樂季近20年最慘
- 寶山測速照相機 半年連裝3支
- 開幕戰累計5轟 哈波現役之王
- A-Lin旺夫旺票房 台南球場暌違3年盛況
- 北韓駭台灣? 行政院：台灣未遭攻擊
- 東港溪備援20萬噸 拚五月底不二階限水
- 拚外交 民間盼政府重視NGO力量
- 永代借地史料 淡水地政所全台僅存
- 客家圓樓違停 加強取締
- 敘國毒氣攻擊至少百死 10餘幼童遇害
- 鍾欣凌婚姻釀危機 全因兔寶告的狀
- 經典賽症候群 力猛開季2連敗
- 嚴正嵐倒追男 小四就告白
- 鶯歌福隆宮 樹包廟、蠟角生
- 力拚5月不二階限水！ 東港溪原水前工程 不排除提前啟用
- 04/05 各報重點新聞一覽
- 農地見古墓 整理後小黃瓜大豐收
- 一咳嗽就後頸刺痛 恐是頭夾肌症候群
標題：限量版重機飆速超車 男大生撞死老姊妹
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email