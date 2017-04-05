M-Police 凡查過必留下痕跡

2017-04-05

M-Police可查詢查捕逃犯、失蹤人口、戶籍等個資，警界表示，員警在使用前，須先登入帳號與密碼，查詢時，警政署的資訊室資料庫，會記下每筆該警員查詢的檔案，稱之為log檔。一旦員警有私下非法使用，警政署就可透過該警員的帳號，回溯追查其究竟查過哪些人的資料。警政署亦訂定管理要點，限於警察機關所屬人員執行勤務或維護治安之目的，不得做目的以外之運用。（記者蔡彰盛）