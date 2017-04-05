M-Police 凡查過必留下痕跡
2017-04-05
M-Police可查詢查捕逃犯、失蹤人口、戶籍等個資，警界表示，員警在使用前，須先登入帳號與密碼，查詢時，警政署的資訊室資料庫，會記下每筆該警員查詢的檔案，稱之為log檔。一旦員警有私下非法使用，警政署就可透過該警員的帳號，回溯追查其究竟查過哪些人的資料。警政署亦訂定管理要點，限於警察機關所屬人員執行勤務或維護治安之目的，不得做目的以外之運用。（記者蔡彰盛）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 參考日本經驗 台鐵也要裝月台門了
- 中國抗議達賴訪阿魯納查爾邦 印度：別干涉內政
- 美第一夫人官方肖像 修過頭
- 約束北韓 美國擬佈署匿蹤驅逐艦
- 粉紅鑽拍賣 創21.7億元天價
- 首扛開幕戰 達比修勝投擦身
- 回不去了！長谷川京子飄膠味 濱崎步腫麼了
- 公部門防駭 今起資安演練到年底
- 遭罵背骨 李俊毅籲回歸理性討論
- 密謀殺教宗錯找FBI臥底幫忙 美男恐重判
- 不要空污！ 倫敦市長：2年後車輛進城要收費
- 中小學生就診率統計 呼吸道感染、蛀牙及近視最多
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan not for trade at summit: academics
- 這種抗生素 可消除大腦內恐懼想法生成
- 大甲媽遶境 PM2.5飆破2000微克
- 去年旅館增56家 2年內多逾百間
- 【愛讀書】 《望鄉三千里──台灣少年工奮鬥史》
- 《自由廣場》《林保華專欄》川習會應端出香港
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officers to be punished over arms deal
- （桃園）永安漁港觀海橋封橋維修 遊客硬闖
- 《NBA夯話題》季末倒數卡位戰 東西霸主誰屬？
- 敘國毒氣攻擊至少百死 10餘幼童遇害
- A-Lin旺夫旺票房 台南球場暌違3年盛況
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rights advocate’s wife plans Beijing visit
- 客家圓樓違停 加強取締
- 04/05 各報重點新聞一覽
- 豬哥亮挺過清明 主治醫：撐多久算多久
- 《自由廣場》民進黨應提名台北市長參選人
- 《自由廣場》黑鷹撥空軍之理‧法‧情
- 創先例 北市府編200萬補助非亞奧運選手
- 石油鉅子轉向發電業 離岸油井變身風力發電場
- 台幣再戰2字頭 須看外資臉色
- 時力點名仁濟院 侵占國產最大案
- 李素貞畫台灣50年苦難史
- 百年古剎淪陷 比丘尼埋鍋造飯等待收復
- 《焦點評論》節約用水
- 人少買氣低 墾丁音樂季近20年最慘
- 金控怕踩雷 對中放款減1500億
- 連7年揭幕 克蕭不知輸球滋味
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：M-Police 凡查過必留下痕跡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分