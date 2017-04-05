台客走私黃金到日本 過去1年高達400公斤

2017-04-05

〔駐日特派員張茂森／東京3日報導〕日本成為台灣人走私黃金的天堂，光去年到今年3月，台灣人走私黃金數量約400公斤，總價值約日幣19億圓，在日本被查獲走私黃金，並無刑責問題，只需補稅金及罰款，但已重創台灣國際形象，走私背後，也隱藏洗錢等不法問題。

台灣警方的駐日人員就指出，從台灣出境的旅客，要挾帶黃金通過安檢極為困難，走私者多是通過安檢，按照指示在管制區領取黃金，這些黃金是經過什麼通路送到管制區是很大疑問，不排除有機場「內鬼」，日本政府正考慮修法，將走私黃金依「洗錢防制」的法律處理，同時聯絡台灣相關單位，共同防止黃金走私案件的發生。

據日方相關資料，去年一整年到今年3月（日本採跨年制，去年4月1日到今年3月底算一個年度）台灣人挾帶黃金走私入境，被日本稅關查獲的人數多達130人，其中走私黃金入境的旅客，每人最少帶2公斤，最多是26公斤，除了常見的金條，甚至有奶罩形狀的黃金。

日本成為台灣人走私黃金的天堂，主因是距離近、成本低，相較於歐美，黃金在日本易脫手，以目前日本市價約每公斤450萬圓計算，成功入境脫手後，扣除必要支出，每公斤有20多萬圓利潤，獲益可觀，萬一遭海關查獲，黃金在日本屬管制品而非違禁品，只需補繳8%的稅金，和每公斤150萬圓的罰款後，黃金就可領回，比較嚴重的是被依「關稅法」逮捕，但也是關了幾個月就放人，雖然黃金走私查獲率只有一成，台灣旅客不斷遭查獲走私黃金到日本，台灣國際形象受到嚴重傷害。