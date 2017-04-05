檢驗卡關 毒尿塞爆高市警冰箱
2017-04-05
〔記者黃良傑、陳文嬋、方志賢／高雄報導〕高雄市警局偵查佐小蔡（化名）看著隊部辦公室冰箱裡的一排排小罐子，苦笑著說，這一瓶瓶色澤不一的尿液，像不像超商冰箱裡的飲料罐？小蔡無奈地表示，這些尿近來「等無人」來收，採驗毒蟲的尿液已塞爆冰箱。
標案議價5度流標
高市警局毒品驗尿工程發包遇挫，警方為「尿」所苦，因為高雄4家合格廠商中，2家無意願，1家遭停權3年，只剩SGS（台灣檢驗科技公司）可助警驗尿，但礙於成本，議價不成、5度流標，逾2000罐待驗尿瓶暫存冰箱。
高市警方說，採驗的尿液冷藏近4個月，以往不到1週約1、20瓶尿，就會有專人收走送驗，現在動輒塞滿冰箱，緝毒不遺餘力的分局，包括鳳山分局450瓶、左營分局600多瓶、三民二分局也有500多瓶，還有分局考慮再買個冰箱消化。市刑大研商對策採重新招標，「尿滿為患」的危機可望4月底解除。
尿滿為患 月底可解決
待驗尿瓶裡的顏色深淺不一，讓人好奇是不是因為不同的毒品所產生？高雄市立凱旋醫院前任院長、現任顧問醫師陳正宗解釋，採驗的尿液呈現不同顏色，主要與當事人攝取水分多寡有關，吸食不同毒品並不會呈現不同顏色。另外採驗的尿液需儲放在7℃以下的環境，可儲放無限期，如果儲放環境溫度過高，可能2週內會遭細菌分解，結果驗不出當事人吸食何種毒品。
高雄市立大同醫院泌尿科醫師蔡嘉駿也表示，尿液呈現不同顏色與攝取水分多寡或服用的藥物有關，一般人尿液是淡黃色，若攝取水分太少就會變深黃色的，若喝很多水就如清水般清澈。
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