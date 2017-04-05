甘納豆包裝條碼 揪濫倒垃圾惡行

2017-04-05

警從垃圾堆中找到線索

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一包39元甘納豆，讓亂倒廢棄物的惡行曝光！承攬打石工作的林姓男子，辦超市會員卡享購物積點優惠，他暗夜讓助手將廢棄物偷倒在河川地，以為神不知鬼不覺，未料廢棄物中有一包他買的甘納豆外包裝，警方拿到該超市請員工刷條碼，竟顯示會員林男的個資，警方通知他到案說明，林男嚇了一跳說，沒有處理廢棄物相關證照，才讓助手隨地亂倒。

新竹縣竹東鎮河川路水資源中心前方的河川地，遭傾倒廢棄水泥塊、木板、塑膠板等事業廢棄物，3月1日被河川局人員發現，向竹東警分局報案。

男為累積點數留下個資

偵查隊在一堆瓦礫殘垣中，發現一包吃光的39元「甘納豆」包裝，條碼上有出售的生鮮超市等資訊，於是前往該超市追查。

超市人員刷這包甘納豆的條碼，收銀機螢幕顯示出商品售出時間，連消費者是誰，電腦也秀了出來。

店家解釋，這名消費者加入超市會員，持會員卡購物可累積點數，這包甘納豆是林姓會員3月1日買的，因持有會員卡積點，所以留下記錄。

超市刷條碼 證據全都錄

而過濾路口監視錄影的刑警，也查出案發時49歲林男的貨車，確實曾在當晚經過河川地現場，林男涉重嫌。

檢警3月9日通知林男到案說明，他得知到超市購物積點，卻讓自己身分曝光，感到訝異，並聲稱當天到外地承攬打石工作，因為沒有處理廢棄物相關證照，就讓助手隨地亂倒，全案依違反廢棄物清理法移送新竹地檢署偵辦。