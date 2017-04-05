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2少「借車」兜風 暴衝撞5汽機車GG了

2017-04-05

〔記者曾健銘／新北報導〕14歲連姓少年、16歲林姓少女，昨凌晨1時在新北市五股區偷開一輛休旅車，兩人沒汽車駕照，卻在路上輪流練車兼兜風，欲返回原處「還車」時，誤將油門當煞車，暴衝撞上路旁2輛汽車、3輛機車，還撞上1人，警方到場，2人辯稱車子是家人借的，警方欲找車主對質，連少才改口「是我偷的！」

警方表示，昨清晨6時許接獲報案，成泰路三段577巷口發生汽車追撞事故，警方發現肇事駕駛是僅14歲的連姓少年，現場一團亂，共有3輛機車、2輛汽車遭波及，其中坐在機車上的陳男閃避不及被撞上，所幸僅輕傷，連少闖禍後，支支吾吾說：「車子是我爸的，他借我練車！」

發現車鑰匙未拔就開走

警方根據車牌追查，發現銀色休旅車車主與2少姓氏不符，準備約談車主當面對質時，連少才改口：「是我偷的！」警方將2人帶回偵辦。

連少供稱，昨晚在凌雲路看到該車車門未關緊，打開後發現車鑰匙未拔，2人跳上車，開著車在蘆洲、五股區兜風，順便練習開車技術。

無照肇事 2少送辦

清晨準備將車停回原處時，行經成泰路三段577巷口，誤將油門當煞車踩，因而肇事，原以為可以神不知鬼不覺地「借車」，沒想到發生意外，訊後依竊盜罪嫌將2人送辦，另無照駕駛部分也依法告發。

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  • 少年偷車無照駕駛， 逆向撞路邊汽機車。（ 記者曾健銘翻攝）

    少年偷車無照駕駛， 逆向撞路邊汽機車。（ 記者曾健銘翻攝）

  • 少年偷車無照駕駛， 逆向撞路邊汽機車。（ 記者曾健銘翻攝）

    少年偷車無照駕駛， 逆向撞路邊汽機車。（ 記者曾健銘翻攝）

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