祭祖火燒車 網友：孝順燒真的

2017-04-05

〔記者李容萍／桃園報導〕網路傳出，桃園的掃墓場景，竟有人燒一輛CRV休旅車孝敬祖先？

昨天下午3點許，桃園市大溪區南興公墓發生火燒車意外，救災人車抵達時，該輛休旅車已全車燃燒，消防人員在3點25分撲滅火勢，幸無人員傷亡。

目擊者指出，公墓旁疑似燒金紙延燒到雜草，波及到掃墓民眾停放的休旅車，頓時發出熊熊烈火和陣陣黑煙，周姓車主從遠處發現車子起火傻眼，一路奔跑跳上車想發動車子，發現來不及只好跳車，眼睜睜地看著愛車燒光光，大嘆「有夠衰！」

目擊者把公墓火燒車照片PO上社群通訊軟體，引起網友驚呼「怎麼掃墓燒金紙，也把車子給燒了」，也有人打趣「原來現在流行燒真的…不流行紙糊的了」、「給祖先送大禮…好孝順」。

對此，周姓車主看了可能要哭笑不得；消防人員提醒民眾，近日天氣炎熱乾燥，外出掃墓祭祖務必小心火苗。