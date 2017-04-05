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學童打球門牙撞缺角 母討20萬負責一輩子

2017-04-05

〔記者王捷／台南報導〕台南某國小的小二生小強，與同學小明（皆化名）到籃球場鬥牛，兩人分屬不同隊，為搶球雙雙摔倒，小強因此摔到門牙，右門牙缺了一角，成了缺牙弟。雙方家長鬧上學校，校方協調時勸小明的媽媽說，小強是弱勢家庭，要她儘量幫忙，但小強的媽媽一開口就要20萬元醫藥費，兒子的缺牙還要「終身保固」，否則法院見，警方指出，雙方協商不成，目前小強的家人已提告傷害，全案進入司法程序。

2學童 搶球跌在一起

小明的母親指出，學校籃球場沒有監視器，不曉得當時兩人是如何跌倒，兒子才國小二年級，無法詳述當時狀況，只說兩人打球在不同隊，搶球時一起跌倒，兒子不小心跌在小強身上，小強牙齒因此撞到地板。

小強的母親則說，她家是弱勢家庭，是小明拿打球當藉口，故意要欺負她兒子，兒子的門牙已經是恆齒，跌一跤導致右門牙的右下角有缺角，她要求20萬元醫藥費外，還有兒子這顆牙，這輩子發育若有問題，小明家也要負責，否則要對小明提告傷害。

協商不成 提告傷害

學校得知，希望小明的母親儘量幫忙，不過20萬元賠償讓家長無法接受，更別提要對一顆牙負責一輩子，小強的母親見協商不成，到警所提告傷害。

警方指出，小強的家屬已經到警所提告，小明的家屬在連假後，也約好時間到警所製作筆錄，目前已進入司法程序，警方會依法受理。

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  • 小強與小明打球跌倒， 讓小強門牙缺了一角，小強媽開價20萬元協商不成提告，圖為情境照。 （資料照）

    小強與小明打球跌倒， 讓小強門牙缺了一角，小強媽開價20萬元協商不成提告，圖為情境照。 （資料照）

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