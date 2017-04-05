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大樂透頭獎連6摃

2017-04-05

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000031期大樂透，頭獎連6摃，累積至下期頭獎1.3億元。昨晚開獎的第106000080期今彩539，頭獎2注中獎，可得獎金800萬元，獎落桃園市龜山區萬壽路二段937號「來就富商行」，以及新北市板橋區國慶路212號「錢億來彩券行」。

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2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
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