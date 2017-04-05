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躲監視器 屋內打傘怪賊現形

2017-04-05

〔記者劉慶侯／台北報導〕有竊盜前科的49歲男子張宏光，不管下雨、出太陽，都喜歡帶著雨傘，特別的是，他侵入商家行竊，也會在屋內打傘遮掩；被警方稱為「雨傘怪客」的張男，日前被監視器完整拍下相貌，警方循線逮人，查出涉案7起，依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方表示，張嫌只要缺錢花用，白天就在西門町周遭尋找作案對象，深夜時再前往各商家，以螺絲起子破壞門鎖，潛入櫃台竊取現金。張嫌犯案時，都會打開雨傘遮掩身影，或閃避監視器，但在屋內撐傘的舉動特別引人注意，被警方標註為「雨傘怪客」。

由於月前「雨傘怪客」作案頻繁，警方統計自2月5日起至3月5日，西門町共有燒烤店、髮廊及飲料店等7家業者遭竊，損失金額6萬餘元。

警方日前鎖定張嫌身分及行蹤，在林口街張嫌住家附近將他緝獲，張供稱因賭博欠債，到手現金已全部花完，警方依竊盜罪移送法辦。

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  • 「雨傘怪客」49歲男子張宏光。（記者劉慶侯翻攝）

    「雨傘怪客」49歲男子張宏光。（記者劉慶侯翻攝）

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