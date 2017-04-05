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賊按摩裝熟 闖屋搜刮9旬嬤

2017-04-05

〔記者黃旭磊／高雄報導〕一名竊賊闖進高市林園區西溪里辦公室，見里長伯90歲的老母單獨在家，假意噓寒問暖還幫按摩，見她無力抵抗，竟侵入臥室搜刮財物，竊賊找不到現金，走出客廳後繼續幫老婦按摩，幾分鐘後騎車離去，警方已掌握車牌追緝。

竊賊搜刮的影片，被PO上林園五四三臉書社團，超過200名網友按怒火聲討，西溪里長李文通的家屬稱「白天的，而且我家來來往往人，車輛那麼多，他居然那麼目無法治，真的好恐怖」，網友聲援說「婆婆還好嗎？有驚嚇到嗎」，也有細心網友建議「看影片他沒有戴手套，可以請鑑識組採指紋辨識，應該可以很快抓到人」。

警方昨表示，4月2日上午8時許，竊賊戴安全帽、口罩闖進西溪里辦公室，見90歲老婦獨自在家，假意問候，還按摩手部及雙肩，老婦無力抵抗，竊賊闖進臥室內搜刮床上外套、衣櫃內現金財物。

警方表示，竊賊找不到現金，走出客廳後繼續幫老婦按摩，幾分鐘後騎車離去，警方已掌握車牌追緝。

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  • 竊賊進臥室搜刮財物。（記者黃旭磊翻攝）

    竊賊進臥室搜刮財物。（記者黃旭磊翻攝）

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