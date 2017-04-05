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報復派任行政職 女師變賊丟飯碗

2017-04-05

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕基隆市私立培德工家謝姓女教師，疑似不滿被學校指派擔任教學組長的行政工作，且須協助製作評鑑資料，氣憤之下跑到學務處偷走4台電腦，將裝有文書資料的電腦變賣得手萬餘元。謝女隔天被逮，她告訴警方，想把行政工作的文書資料銷毀，才偷電腦並將電腦變賣，警方依竊盜罪函送法辦。

偷4台電腦變賣

警方調查，30歲謝姓女教師3月19日晚間駕車到培德工家，向警衛表示，要進到學務處整理資料，不到一小時將鑰匙歸還，駕車離去。校方隔天發現電腦主機、螢幕、印表機等物品遺失，懷疑被闖空門，報警處理。

基隆市警二分局派員到校調閱監視器，發現案發時只有一輛轎車進入校園，鎖定該車追查，發現車子最後開到附近的社區。

警方3月20日前往社區調閱監視器，發現嫌疑車輛停在超商旁，一路尾隨，並通知巡邏警車攔下盤查。

員警發現，開車的女子是培德工家的謝姓女老師，車上還有一台未售出的電腦主機及印表機，將她帶回偵訊。

謝女向警方表示，不滿學校要她擔任行政職，還要做業務外評鑑雜務，才會一時失慮，想要把相關文書資料銷毀，將電腦變賣。

謝女請辭 被函送法辦

警方認為，如果單純想要洩憤，可將電腦藏匿他處或是破壞，不需要用變賣的方式處置，訊後依竊盜罪將謝女函送法辦。據悉，謝女涉案後，向學校請辭獲准。培德工家校長周怡表示，該名老師已離職，無法代為發言。

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  • 原任職於培德工家的謝姓女教師，偷走學校電腦洩憤，被警方依竊盜罪函送偵辦。（記者吳昇儒攝） 警方在謝姓女教師的轎車後車廂起出電腦主機。（記者吳昇儒翻攝）

    原任職於培德工家的謝姓女教師，偷走學校電腦洩憤，被警方依竊盜罪函送偵辦。（記者吳昇儒攝） 警方在謝姓女教師的轎車後車廂起出電腦主機。（記者吳昇儒翻攝）

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