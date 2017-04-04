2017-04-04

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000027期威力彩，頭獎連14摃，累積至下期頭獎2.6億元。昨晚開獎的第106000079期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落新北市三重區力行路一段48號「一定旺彩券行」。