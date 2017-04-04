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狂男拒捕騎車逃 警鳴4槍逮人

2017-04-04

〔記者余衡／新北報導〕因涉家暴離婚的37歲簡男，藉口遭前妻的曾姓男友教唆他人毆打，昨攜帶西瓜刀、滅火器及瓦斯筒，到曾男工作的車行砸店，一度想引爆瓦斯同歸於盡，情況危急，警員劉伊荏察覺制止，簡男跳上機車逃逸，追逐4公里後，對空鳴3槍，簡男自摔仍揮刀拒捕，警方再對空鳴1槍才就逮。

警方調查，簡男無固定工作，他與杜女離婚4年多，卻經常騷擾杜女，得知杜女有新戀情後疑似醋勁大發，多次前往曾男上班的車行叫囂挑釁。

被嚇到摔車 還拿刀揮舞

昨下午3點多他預藏西瓜刀、滅火器及瓦斯筒等，騎懸掛變造車牌的機車前往車行，一下車就將瓦斯筒擺在地上扭開開關，還持滅火器砸向玻璃窗，並潑灑汽油嗆聲「要死一起死！」

新北市板橋警分局信義派出所警員劉伊荏昨午執勤時，聽見路旁店面傳出數聲巨響，趕往查看，赫見一間車行滿地碎玻璃，地上還擺放一個已開啟的10公斤瓦斯筒，簡男跳上紅色機車，沿土城中央路往南逃逸。

劉員騎車尾隨並請求支援，大批警力攔截圍捕，簡男連闖好幾個紅燈，劉員在中央路二段尾端，舉槍對空鳴3槍，簡男受到驚嚇，右轉中華路後自摔，置物箱的大鎖、鐵鎚、磚塊及西瓜刀等散落滿地，劉員等人停車查看，他一度拿西瓜刀揮舞，劉員再鳴1槍，他才就逮，全案依毀損、公共危險、妨害公務及偽造文書等罪嫌移送法辦。

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  • 簡姓男子預藏各式破壞工具。（記者余衡翻攝）

    簡姓男子預藏各式破壞工具。（記者余衡翻攝）

  • 簡姓男子砸毀店家玻璃。（記者余衡翻攝）

    簡姓男子砸毀店家玻璃。（記者余衡翻攝）

  • 簡男遭移送法辦。（記者余衡翻攝）

    簡男遭移送法辦。（記者余衡翻攝）

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