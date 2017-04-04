嗆鄰好膽跳下來 一語成真

2017-04-04

〔記者王冠仁／台北報導〕常鬧自殺的楊姓男子昨跟女友吵架，跨坐女友住家5樓頂的女兒牆，揚言跳樓，當警、消準備帶楊男下樓，未料楊男的友人歐陽男子卻跑上樓想勸楊，他跑到4樓窗邊，卻聽到底下的張姓友人不斷嗆說「好膽跳下來！」歐陽無端被嗆，加上有酒意，居然真的跳樓，結果摔斷右腿。

警方調查，楊姓男子（47歲）昨跟女友因細故吵架後，晚上6點多跑到女友位在台北市萬大路的5樓住處，隨後來到5樓頂，跨坐女兒牆邊，揚言跳樓自殺。消防隊鋪設氣墊防止意外，並跟楊男的家人一起上樓規勸。警方說，當員警帶楊要下樓，還沒走到4樓，就聽到民眾大喊，「跳了！」

原來消防員鋪設氣墊，引來左右鄰居圍觀，張男（53歲）雖不認識楊，卻跑出來圍觀，還對著楊嗆聲。

住在附近、認識楊男的歐陽男子（51歲），當時在家喝酒後，聽到外頭鬧烘烘，查看發現是楊男鬧自殺；他跑上樓規勸，才跑到4樓陽台，卻聽到張男叫囂。歐陽疑似誤以為張男在嗆他，爬上窗台一躍而下，墜落2樓遮雨棚，致右腿骨折。

警方事後將張男帶回派出所釐清，發現他跟歐陽是做工認識的朋友，張得知自己亂叫罵，居然害到「自己人」，懊悔大喊「那ㄟ安捏！」並說， 看不慣楊常鬧自殺浪費救災資源才嗆聲，警方說，楊男目前在松德院區治療，歐陽傷勢無礙，但仍無法清楚表達，將等待他傷勢穩定，再釐清跳樓的原因。