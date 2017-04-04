極樂校園 女大生自揪3P 3男挨告不起訴

2017-04-04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕極樂校園？

北部某大學張姓女大生，短短2天與林姓學弟等3名男子床戰3次，其中2次還是3P，張女事後要將林姓學弟介紹給父親認識，對方拒絕，言詞中還說她「又醜又胖」，張女憤而控告學弟與2名炮友性侵，新竹地檢署檢方調閱LINE對話與監視畫面，發現張女事發後，還與學弟一起約炮找人3P，頭還靠在學弟肩膀上，完全不像是性侵被害人，上週將全案予以不起訴處分。

與學弟互動正常 非性侵

張女指控，因喜歡林姓學弟，去年10月底某日凌晨第一次發生性行為時，沒有反抗或求救，當天中午學弟要她跟陳姓球友3P，她怕學弟說出兩人曾發生關係，學弟還說如果不玩，就要打她巴掌，只好配合，隔天學弟又找陌生的王男玩3P，她不敢反抗或求救。

但林男與陳男、王男均堅決否認性侵。林男說，學姊張女說喜歡他，去年10月開始才聯絡較頻繁，不久就要求同居，2人雖沒發生性行為，但有聊到跟性有關的話題，包括3P，學姊雖同意，但怕以後尷尬，要求不要找校內的人，於是找他的球友陳男。

林男表示，第一次玩3P過程中，學姊很主動，3人都很「盡興」，隔天學姊還找他，用圖書館電腦上論壇網站聊天室，一起找3P對象，學姊看過王男的相片，覺得可以，這次學姊要求去她租屋處玩，還刻意去衣櫃裡挑了紫色的情趣內衣「迎賓」。

陳男與王男都說，3P過程中感覺張女很主動，甚至說她「很滿意」。檢方發現，由於驗傷結果均無傷勢，加上張女所指控的3次性侵，期間有許多時間可以報案、求救，但她都沒有作為，令人起疑。

被嫌又醜又胖 惱羞成怒

事後張女給學弟的LINE中寫著「寶貝是乖孩子、寶貝最棒了，我爸想要知道你的名字，可以講嗎？只是要你的名字而已，沒有別的，過來陪我！」林男說不行，言談中甚至說學姊「又醜又胖」，懷疑張女因此惱羞成怒，怒告學弟與2名炮友性侵。

新竹地檢署調閱監視錄影畫面，發現張女指控遭性侵當晚後，多次與學弟一起前往圖書館電腦教室，且互動自然正常，甚至有頭靠肩膀等親暱動作，此等情節實與一般性侵害後，被害人的反應有所差異，實難認定3人有性侵犯行。