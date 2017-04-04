極樂校園 女大生自揪3P 3男挨告不起訴
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕極樂校園？
北部某大學張姓女大生，短短2天與林姓學弟等3名男子床戰3次，其中2次還是3P，張女事後要將林姓學弟介紹給父親認識，對方拒絕，言詞中還說她「又醜又胖」，張女憤而控告學弟與2名炮友性侵，新竹地檢署檢方調閱LINE對話與監視畫面，發現張女事發後，還與學弟一起約炮找人3P，頭還靠在學弟肩膀上，完全不像是性侵被害人，上週將全案予以不起訴處分。
與學弟互動正常 非性侵
張女指控，因喜歡林姓學弟，去年10月底某日凌晨第一次發生性行為時，沒有反抗或求救，當天中午學弟要她跟陳姓球友3P，她怕學弟說出兩人曾發生關係，學弟還說如果不玩，就要打她巴掌，只好配合，隔天學弟又找陌生的王男玩3P，她不敢反抗或求救。
但林男與陳男、王男均堅決否認性侵。林男說，學姊張女說喜歡他，去年10月開始才聯絡較頻繁，不久就要求同居，2人雖沒發生性行為，但有聊到跟性有關的話題，包括3P，學姊雖同意，但怕以後尷尬，要求不要找校內的人，於是找他的球友陳男。
林男表示，第一次玩3P過程中，學姊很主動，3人都很「盡興」，隔天學姊還找他，用圖書館電腦上論壇網站聊天室，一起找3P對象，學姊看過王男的相片，覺得可以，這次學姊要求去她租屋處玩，還刻意去衣櫃裡挑了紫色的情趣內衣「迎賓」。
陳男與王男都說，3P過程中感覺張女很主動，甚至說她「很滿意」。檢方發現，由於驗傷結果均無傷勢，加上張女所指控的3次性侵，期間有許多時間可以報案、求救，但她都沒有作為，令人起疑。
被嫌又醜又胖 惱羞成怒
事後張女給學弟的LINE中寫著「寶貝是乖孩子、寶貝最棒了，我爸想要知道你的名字，可以講嗎？只是要你的名字而已，沒有別的，過來陪我！」林男說不行，言談中甚至說學姊「又醜又胖」，懷疑張女因此惱羞成怒，怒告學弟與2名炮友性侵。
新竹地檢署調閱監視錄影畫面，發現張女指控遭性侵當晚後，多次與學弟一起前往圖書館電腦教室，且互動自然正常，甚至有頭靠肩膀等親暱動作，此等情節實與一般性侵害後，被害人的反應有所差異，實難認定3人有性侵犯行。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 俄國地鐵恐攻11死數十傷 疑中亞炸彈客犯案
- 獨家》荔枝椿象蔓延台中 專家研判全台已淪陷
- 女團Twinko平均25歲 接禁孕令
- 動物寶寶們賣萌 兒童今天免費看
- 俄朝恐攻方向 立案偵辦地鐵爆炸事件
- 川普轉彎？美駐聯國大使︰俄確實干預美大選
- 自主檢驗稽查啟動 業者也要把關食安
- 俄遭恐攻 地鐵爆炸11死
- 住戶︰制度顯有漏洞 難免炒作
- 小浣熊頭卡水溝蓋 水汪汪大眼待援超無辜
- 蒲亭故鄉聖彼得堡地鐵驚爆 民眾驚逃命
- 擊退死神 早產女嬰能過兒童節
- 〈上班族甘芭茶〉離職理由檢視，你中幾項？
- 《中英對照讀新聞》Japan racism survey reveals one in three foreigners experience discrimination 日本種族主義調查揭露，3分之1的外國人曾經歷歧視
- 「經典」案例 國聯勝投王「威」力盡失
- NBA》穩贏還射三分 「天兵」麥基遭怒推
- 陸軍黑鷹 又15架移交空軍
- 白斑對症下藥 逾9成能獲控制
- 大成商工回扣案 家長要為學生代位求償
- 家中擺滿《貓戰士》／她多益990滿分 清水高中第一人
- HBL》乙級決賽明開打 將首度直播
- 北市千萬元電動重機採購 議員批圖利
- 護達賴逃出西藏 隔58年再重逢
- 自由廣場》古蹟燒毀王不是反諷 是助燃劑
- 《目擊者》太懸疑 影迷最想問導演這件事
- 卡地亞頂級珠寶 120億獵客─近20件全新作品 專為台灣設計 獨特尊寵
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 〈親子會客室〉不斷關門的孩子
- 鑑於俄地鐵爆炸 巴黎運輸設施加強維安
- 〈戀愛世代〉歸還
- NBA》2季3分球破300 柯瑞第一人
- 中職去年爭冠組合 今年難兄難弟
- 超跑深夜甩尾 吵到社頂人失眠
- 4個月以上寶寶厭奶了 可換副食品上場
- 人事成本增加 多縣市幼兒園費用喊漲
- 地鐵爆炸案追凶 俄對2嫌發出搜索令
- 阿湯哥 5月4度奔台 只因4年前說這句話
- 人前笑人後寡言 可能就是憂鬱症
- 《機場捷運各站系列報導》A9林口站 聯開案新興生活圈
- 自家記者遭槍殺 墨報社停刊自保
標題：極樂校園 女大生自揪3P 3男挨告不起訴
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email