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沒人性！販毒集團找2高中生搭機闖關

2017-04-04

1人已通關 急攔截追回

〔記者姚介修／桃園機場報導〕販毒集團沒人性，僱用16歲陳姓及19歲胡姓高中夜校生當運毒交通，大膽將安非他命毒品藏在行李箱夾層，搭前晚飛往紐西蘭的班機，胡生的3439公克毒品，原已闖關成功，但陳生的行李經過桃園機場X光檢查，被查獲3393公克安毒， 警方調閱訂位紀錄，發現陳生與胡生同行，緊急攔截胡生及其行李，兩人合計攜帶6832公克安毒闖關，黑市價格近7千萬元台幣。

查扣近7公斤安非他命

前晚10點多，陳姓及胡姓男高中生準備搭乘華航班機前往紐西蘭，陳姓高中生的行李經過X光安全檢查時，安檢人員發現有異，經開箱檢查，發現夾層內有11包不明白色結晶物，確認為二級毒品安非他命，總重3393公克。

警方立即調閱陳生的訂位紀錄，發現還有一名同行的胡姓高中生，他托運的行李已經通關，警方馬上到管制區攔截胡生，告知他的朋友行李被查出毒品，要求他退關，退關的行李一定要經過海關檢查，行李經過X光掃描，發現有異狀，經開箱檢查，在胡生的行李箱夾層，搜出11包安非他命，總重3439公克。

夾藏毒品闖關的兩名高中生，分別就讀桃園及台北某高中夜校， 2人偵訊時供稱，他們分別以20萬元及8萬元代價，幫綽號「小喇叭」的人攜帶毒品，抵達後有人會打電話聯絡交貨細節，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

曾有小五生是取貨人

警方痛批販毒集團沒人性，竟利用高中生運毒，警方私下指出，他們之前追查一起夾帶毒品入境案，取貨者竟是一名國小五年級學生。

毒品危害防制條例規定，運輸第二級毒品者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣1千萬元以下罰金，警方呼籲國人拒絕毒梟利誘，避免做出害人害己的罪行。

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  • 桃園機場海關及航警局前晚查獲16歲及19歲高中生遭販毒集團利用，行李夾帶毒品欲闖關赴紐西蘭。（記者姚介修攝）

    桃園機場海關及航警局前晚查獲16歲及19歲高中生遭販毒集團利用，行李夾帶毒品欲闖關赴紐西蘭。（記者姚介修攝）

  • 行李夾層裡的安非他命。（記者姚介修攝）

    行李夾層裡的安非他命。（記者姚介修攝）

  • 高中生託運夾帶安非他命的行李。（記者姚介修攝）

    高中生託運夾帶安非他命的行李。（記者姚介修攝）

  • 行李箱藏著安毒。（記者姚介修攝）

    行李箱藏著安毒。（記者姚介修攝）

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相關關鍵字： 沒人性 行李藏毒 販毒集團 高中生 高中生運毒
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標題：沒人性！販毒集團找2高中生搭機闖關


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