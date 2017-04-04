少年亂鬥西門町 點信號彈嚇壞人

2017-04-04

〔記者王冠仁／台北報導〕張姓少女前天跟網友王姓少年去唱歌喝酒，不勝酒力醉倒，王少致電張女的林姓男友來載人，林男抽不出身在電話中與王少起口角，雙方人馬最後在西門町大打出手，王少還點燃信號彈示威，一干人等都被警方帶回派出所。

令人意外的是，信號彈點燃時，附近民眾拍照上傳臉書，照片中剛好有獨派團體旗幟，有網友誤以為是獨派人士作勢要燒捷運站，但整起事件與獨派團體無關。

警方調查，19歲林姓男子與綽號「萱萱」的17歲張姓少女是男女朋友。前天下午，林男去陽明山踏青、泡湯，張女則跟在網路認識一週的16歲王姓少年、17歲黃姓少年到台北市中華路的KTV唱歌。

王少等人唱歌接近尾聲時，發現張女喝醉，要林男將女友載回，林不願前往，與王少在電話中越講越氣，雙方互嗆。林男要王少去板橋某處「釘孤支（單挑）」遭拒，林便騎車飛奔下山，打電話找來板橋地區7、8名友人去西門町會合，準備教訓王少。

前晚7點多，林男人馬在捷運西門站6號出口附近會合，沒多久就巧遇離開KTV的王少等人，雙方大打出手。王少等人勢單力薄，儘管拿出甩棍作勢打人仍居劣勢，混亂中王少點燃信號彈示威，企圖逼退林男人馬，卻嚇壞民眾報警。

警方趕到現場將王少、黃少、張女與林男等5人帶回派出所，林男大部分友人則趁亂散去。王少聲稱信號彈是友人贈送，他見黃少被打才點燃助陣。

警方說，王少點燃信號彈但無丟擲，沒觸犯公共危險罪責，雙方也不願提告，因此將王少、黃少與林男依社會秩序維護法與少年事件處理法送辦。