| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

以為加好油 開走車扯斷油管

2017-04-04

〔記者王俊忠／台南報導〕真的很「扯」！一對情侶2日深夜開車到南市北區一家加油站加油，蔡姓男駕駛拿出1100元現金與會員卡給加油站員工加油，但油還沒加好，蔡男竟發動引擎駛離，硬是扯斷加油管，汽油漏了一地，嚇壞加油站所有人；蔡男雖立即停車道歉，強調以為加好油了，站方將協調後續責任與賠償事宜。

2日深夜近12時，一輛轎車駛進加油站，蔡男（35歲）將現金與會員卡交給加油站員工，加油員把油槍插入油箱內加油，轉身進入加油島內為會員計算點數，再將會員卡交還給副駕駛座的蔡男女友。

這時油槍仍插在車子油箱內持續加油，但隔沒幾秒，轎車突然往前行駛，橡膠製的油管也愈拉愈長，加油員見狀衝出試圖抽出油槍，但被扯直的油管已來不及拉出，油管遭扯斷，金屬加油槍掉落地上，斷裂的油管也彈飛，猛力甩向加油機，汽油隨之流瀉一地，整座加油站瀰漫濃厚汽油味。

蔡男發現闖大禍，急煞停車，與女友下車查看「災情」，並倒車回原來加油位置，兩人與加油員都嚇傻了！

蔡男表示，因為他在台中開車、加油時，一般加油員把會員卡交還時，意味已加好油，他以為台南加油員交還會員卡就是加好油了，才會發動車子離開，沒想到還在加油中，他不是故意要扯斷加油管的！

廣告
  • 加油員急忙拉住已被扯直的加油管。（記者王俊忠翻攝）

    加油員急忙拉住已被扯直的加油管。（記者王俊忠翻攝）

  • 加油管遭扯斷。（記者王俊忠翻攝）

    加油管遭扯斷。（記者王俊忠翻攝）

  • 轎車沒等加好油就開走，加油員急忙拉住加油管。（記者王俊忠翻攝）

    轎車沒等加好油就開走，加油員急忙拉住加油管。（記者王俊忠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加油站 油管
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：以為加好油 開走車扯斷油管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.