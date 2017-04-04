以為加好油 開走車扯斷油管

2017-04-04

〔記者王俊忠／台南報導〕真的很「扯」！一對情侶2日深夜開車到南市北區一家加油站加油，蔡姓男駕駛拿出1100元現金與會員卡給加油站員工加油，但油還沒加好，蔡男竟發動引擎駛離，硬是扯斷加油管，汽油漏了一地，嚇壞加油站所有人；蔡男雖立即停車道歉，強調以為加好油了，站方將協調後續責任與賠償事宜。

2日深夜近12時，一輛轎車駛進加油站，蔡男（35歲）將現金與會員卡交給加油站員工，加油員把油槍插入油箱內加油，轉身進入加油島內為會員計算點數，再將會員卡交還給副駕駛座的蔡男女友。

這時油槍仍插在車子油箱內持續加油，但隔沒幾秒，轎車突然往前行駛，橡膠製的油管也愈拉愈長，加油員見狀衝出試圖抽出油槍，但被扯直的油管已來不及拉出，油管遭扯斷，金屬加油槍掉落地上，斷裂的油管也彈飛，猛力甩向加油機，汽油隨之流瀉一地，整座加油站瀰漫濃厚汽油味。

蔡男發現闖大禍，急煞停車，與女友下車查看「災情」，並倒車回原來加油位置，兩人與加油員都嚇傻了！

蔡男表示，因為他在台中開車、加油時，一般加油員把會員卡交還時，意味已加好油，他以為台南加油員交還會員卡就是加好油了，才會發動車子離開，沒想到還在加油中，他不是故意要扯斷加油管的！