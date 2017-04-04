繞半個台灣 換車變裝搶寶石
2017-04-04
南投到台東 預謀犯案
〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣成功鎮一家寶石店上月底遭搶900萬元寶石，嫌犯作案後換衣、換車牌，逃逸100多公里，成功警分局調閱200多支路口監視器，鎖定南投縣20歲伍姓男子涉案，前天赴南投住處將伍嫌拘提到案後移送，追回100萬元的寶石，昨晨台東地院裁定羈押；警方將繼續追查銷贓管道及共犯。
3月31日中午，伍男到成功鎮郊一家寶石店佯稱購買寶石，卻趁楊姓老闆不注意，拿起店內展示的石塊砸向楊男後腦，楊男暈眩倒地後，伍嫌立即砸破展示櫃，搶走櫃子裡的一批寶石，隨即騎走停在店外的機車逃逸。
遭搶寶石包括台灣藍寶石、年糕玉等，店家估算總價值約900萬元，警方隨即組專案小組追查，發現搶嫌早已預謀犯案，經比對200多支路口監視器，範圍擴及百公里遠的花蓮地區。
機車安全帽、鞋子露餡
警方查出，搶嫌十分狡猾，所騎的交通工具是在花蓮縣玉里鎮租的機車，經玉長隧道時，換下車牌及身上衣物，再到成功鎮犯案，回程時又在玉長隧道換回原來衣物，企圖躲避警方追查，嫌犯沒想到他仍因機車外型、安全帽及所穿的鞋子露餡，警方最後鎖定設籍南投縣埔里鎮的伍男涉案。
成功警分局偵查隊與刑警大隊偵三隊趕赴伍嫌藏匿處，2日凌晨拂曉出擊，將仍在睡夢中的伍嫌拘提到案，並查扣犯案時的衣著及部分贓物。
搭高鐵轉火車 再租機車
伍嫌向警方供稱，因欠下債務，聽友人說過這家寶石店，也上網找到這家寶石店地址，便從南投搭高鐵再轉火車到玉里，再租機車騎到台東縣成功鎮犯案。警方表示，伍嫌犯案前曾到寶石店內及附近勘查地形，搶來的寶石已有部分銷贓。
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