約砲女友閨密 惹眾怒被毒打
2017-04-04
就醫掉出毒包 被送辦
〔記者洪臣宏／高雄報導〕偷雞不著蝕把米！黃姓男子拿女友手機約砲女友莊姓閨密，莊女識破後要他擺桌道歉，沒想到黃男到了約定地點被莊女的2名男性友人圍毆成傷，就醫時衣服又掉出毒品，被依毒品罪送辦。
上月11日深夜11點，高雄市警局左營分局獲報，指華夏、曾子路口有鬥毆事件，趕抵時，24歲黃男被打得頭破血流，但施暴者已離去，消防人員送他就醫，沒想到醫院幫他更衣時，他的衣服掉出毒咖啡（4.4公克）、安非他命（1公克）各1包，員警獲報將他帶回偵訊，訊後依毒品罪嫌送辦。
拒警討公道 尷尬道原委
黃男被打到頭部撕裂傷、全身多處挫傷，傷勢不輕，日前，警方在他交保後主動聯繫，要幫他追緝施暴人士「討公道」，他卻藉傷不願到警局說明、百般推託，警方追問後，他才一臉尷尬地說出原委。
原來，黃男的女友介紹19歲莊姓閨密與他認識，黃男卻偷偷拿著女友手機，透過通訊軟體模仿女友語氣聊天，還傳了一封約砲訊息「妳要跟我男朋友嘿咻嗎？」莊女覺得莫名其妙，打電話向黃男女友求證，在女友追問下，黃男辯稱開玩笑，但莊女堅持要他擺桌道歉。
上月11日深夜，黃男獨自搭計程車到了約定地點要擺桌，不料一下車就被數名不明男子持棍棒毆打，莊女則在旁觀看。警方因此循線約談莊女及動手打人的31歲劉姓、夏姓男子。
劉、夏2人應訊時扛下責任，表示與莊女是朋友，「看不下去」才動手教訓黃男，與莊女無關，莊女也否認教唆；訊後黃男對3人提出殺人未遂、傷害告訴。
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