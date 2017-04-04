介紹車手吞詐款 兄弟遭虐 背割「毛」字

2017-04-04

〔記者周敏鴻／桃園報導〕17歲謝姓少年介紹黃姓、林姓友人擔任詐騙集團的車手，2人疑似侵吞60萬元後落跑，詐騙集團楊姓男子等人懷疑謝少合謀「黑吃黑」，強押他和謝兄凌虐，包括用鐵絲刺手指、熱水燙手臂、背上割出「毛」字等，手段凶殘；警方昨先查獲楊男到案，依妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌送辦，並追緝其他共犯。

中壢警分局調查，謝少因黃姓、林姓友人缺錢，介紹2人到詐團擔任領款車手，不料2人在3月領走60萬元的詐騙款項後，沒有上繳且不知去向，楊男（20歲）等詐騙集團成員認定謝少有合謀侵占之嫌，強逼謝少吐錢。

曾赴警所協調 未有共識

3月18日晚上，楊男等人帶謝少返家要錢，謝少家人報警，警方表示，員警趕抵後，雙方都說是債務糾紛，不希望警方介入，警方仍要求雙方到龍興派出所協調，因雙方未達共識，到派出所不久就各自離開。

詐團隔天押人 囚禁凌虐

警方調查，謝兄也曾擔任詐團車手，因此也被楊男等人認為與「黑吃黑60萬元」有關。3月19日晚間，楊男約出謝姓兄弟後再糾眾押人，將2人押到中壢區某摩鐵房間囚禁。

謝少指控，哥哥被囚禁8小時，直到對方確認與哥哥無關後才放人，但他被囚禁長達26小時，期間兄弟倆被對方多人用球棒痛毆，他還被鐵絲刺指甲、熱水燙手臂、用刀片在背上寫「毛」字，飽受凌辱，對方最後還把他押到一處埤塘，地上挖了大洞，恐嚇要活埋或丟水池。

3月20日深夜11點多，先獲釋的謝兄發現弟弟遲未返家，告知父母報警，警方派員到摩鐵，詐騙集團成員已退房，3月21日凌晨2點多，謝少才負傷回家。

家屬怨警消極 警方澄清

謝姓兄弟的父母向媒體投訴，指3月18日雙方就鬧上派出所，卻眼睜睜看著詐騙集團成員從容離開派出所，後續才衍生押人凌虐的事端，警方直到4月2日才開立謝少的報案三聯單，懷疑警方辦案消極。

警方澄清，雙方在3月18日晚間到派出所時，都說是債務糾紛，不願提告，警方才未介入，謝少獲釋先被送醫，4月2日出院警方就製作筆錄，當天就開立報案三聯單，昨已逮捕1人送辦，並鎖定其他嫌犯追查，未拖延或辦案消極。