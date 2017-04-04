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飆撞清潔車 騎士彈飛卡車底喪命

2017-04-04

〔記者余衡／新北報導〕29歲程姓男子昨下午近2時，騎機車行經新北市樹林區環漢路、東豐街口，疑車速過快煞車不及，撞上要左轉的清潔隊抓斗車，程男遭拋飛，連人帶車卡進路旁違停的銀色休旅車車底。警、消救出程男，發現他多處外傷，沒有生命跡象，送醫急救因嚴重內出血不治。

抓斗車駕駛45歲林男酒測值0，他向警方表示，當時機車車速應該很快，他發現時根本來不及煞車，休旅車車主53歲張姓男子則說，當時把車停在路邊，聽見撞擊聲才知道發生車禍。警詢後將林男、張男依過失致死罪移送法辦，事故責任待進一步釐清。

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  • 程男機車卡進休旅車底。 （記者余衡翻攝）

    程男機車卡進休旅車底。 （記者余衡翻攝）

  • 圖為事發現場。 （記者余衡翻攝）

    圖為事發現場。 （記者余衡翻攝）

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2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
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