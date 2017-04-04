| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

鴛鴦盜攜子行竊 偷了洋酒 車被拖走

2017-04-04

〔記者余衡／新北報導〕真是最壞身教！一對夫妻檔帶著5歲兒子上超商，心生貪念想順手牽羊，兩人竟將稚子帶往貨架旁假意挑選，趁機偷走2瓶洋酒及1件襯衫，原以為神不知鬼不覺，不料代步的機車違停被拖吊，兩人身分因而曝光，警方通知這對鴛鴦盜到案，依竊盜罪嫌函辦。

警方調查，這對夫妻檔日前騎機車載著5歲兒子，前往新北市板橋區縣民大道二段的全家超商，兩人在店內選購時，突然心生歹念，帶著兒子靠近貨架旁，企圖用他為掩護，降低旁人戒心，趁機偷走價值1797元的2瓶威士忌洋酒及1件女用襯衫，離開店內時，才發現違停在附近的機車，竟在行竊時遭拖吊，付了175元移置費和600元罰金領回機車。

案發後，超商店員盤點發現貨品短少，調閱監視器，發現夫妻檔攜子行竊立刻報警。警方調閱周邊監視器，發現男子騎乘的機車在附近遭到拖吊，向拖吊場查詢相關保管紀錄，追出這對夫妻身分。

擔任廚師的男子到案後，供稱並非付不出錢，而是因貪小便宜才下手行竊，男子的太太則說，因為當天吃了安眠藥，精神不佳才忘了付錢。

廣告
  • 一對夫妻檔帶著5歲兒子上超商，心生貪念想順手牽羊，兩人竟將稚子帶往貨架旁假意挑選。（記者余衡翻攝）

    一對夫妻檔帶著5歲兒子上超商，心生貪念想順手牽羊，兩人竟將稚子帶往貨架旁假意挑選。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 攜子 鴛鴦盜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：鴛鴦盜攜子行竊 偷了洋酒 車被拖走


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.