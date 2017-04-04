鴛鴦盜攜子行竊 偷了洋酒 車被拖走

2017-04-04

〔記者余衡／新北報導〕真是最壞身教！一對夫妻檔帶著5歲兒子上超商，心生貪念想順手牽羊，兩人竟將稚子帶往貨架旁假意挑選，趁機偷走2瓶洋酒及1件襯衫，原以為神不知鬼不覺，不料代步的機車違停被拖吊，兩人身分因而曝光，警方通知這對鴛鴦盜到案，依竊盜罪嫌函辦。

警方調查，這對夫妻檔日前騎機車載著5歲兒子，前往新北市板橋區縣民大道二段的全家超商，兩人在店內選購時，突然心生歹念，帶著兒子靠近貨架旁，企圖用他為掩護，降低旁人戒心，趁機偷走價值1797元的2瓶威士忌洋酒及1件女用襯衫，離開店內時，才發現違停在附近的機車，竟在行竊時遭拖吊，付了175元移置費和600元罰金領回機車。

案發後，超商店員盤點發現貨品短少，調閱監視器，發現夫妻檔攜子行竊立刻報警。警方調閱周邊監視器，發現男子騎乘的機車在附近遭到拖吊，向拖吊場查詢相關保管紀錄，追出這對夫妻身分。

擔任廚師的男子到案後，供稱並非付不出錢，而是因貪小便宜才下手行竊，男子的太太則說，因為當天吃了安眠藥，精神不佳才忘了付錢。