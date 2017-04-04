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尼泊爾通訊天才 猝死台大宿舍酒瓶相伴

2017-04-04

〔記者姚岳宏、吳柏軒／台北報導〕從尼泊爾來台、就讀台灣大學電信研究所的30歲男博士生Santosh Poudel，昨被發現陳屍校內研一舍自己的房內，死亡時間超過一天，身上除額頭左側有一處結痂的舊傷，無其他外傷，現場留有多支空酒瓶，初查無外力打鬥痕跡，疑似他的親人過世，藉酒澆愁猝死，真正死因正由檢警釐清中。

疑因親人過世憂愁

警方調查，Poudel曾在尼泊爾及印尼攻讀學士、碩士，去年以全部科目A的成績畢業，向台大申請就讀電信研究所博士班，主要研究5G的通訊頻率，但他家境清寒，抵台後第一學期就付不出學費，指導教授慷慨允諾代墊學費，由他擔任研究助理分期打工償還。

家境清寒教授代墊學費

據校方及同學表示，Poudel雖在電資通訊方面展現才華，但他生活習慣不佳，且常酗酒，宿舍內常會飄出臭味，原本與他合住一間的另名研究生，因忍受不了而搬離，校方為此，也對他進行生活輔導關懷。

Poudel已10天未上課

校方說，Poudel已10天未上課，連電子郵件也不回，指導教授寄電子郵件約他昨天上午懇談，他也缺席，才找舍監及保全去他住宿的研一舍察看，發現他仰躺房內地上，早已氣絕，屋內還有許多空酒瓶。

Poudel是學校關懷輔導對象，學校保全2天前還曾敲門問他狀況，他有開門回應，當時並無異狀，但額頭已有結痂傷口，也沒說明受傷原因。

Poudel聰穎曾獲世界大獎

據了解，Poudel天資聰穎，曾獲世界青年訊息高峰會資訊類大獎等多個獎項，疑似因親人過世，情緒開始低落酗酒，與其他同學也無往來；由於尼泊爾在台沒有辦事處，校方已透過印度駐台代表處轉介，通知他在尼泊爾的家人，盼能儘速來台處理後事。

台大學務長陳聰富說，透過紀錄顯示，校方輔導員及宿舍保全都對他很好，給他食物、衣服等，讓他非常感謝；該生也是一般研究生領有獎勵金，學習狀況剛開始不錯，最近則無故缺席。

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  • 台灣大學尼泊爾籍博士生Poudel，被發現陳屍在學校研一宿舍內。（記者姚岳宏翻攝臉書）

    台灣大學尼泊爾籍博士生Poudel，被發現陳屍在學校研一宿舍內。（記者姚岳宏翻攝臉書）

  • 台灣大學尼泊爾籍博士生Poudel，被發現陳屍在學校研一宿舍內。（記者姚岳宏翻攝臉書）

    台灣大學尼泊爾籍博士生Poudel，被發現陳屍在學校研一宿舍內。（記者姚岳宏翻攝臉書）

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