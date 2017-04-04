尼泊爾通訊天才 猝死台大宿舍酒瓶相伴
〔記者姚岳宏、吳柏軒／台北報導〕從尼泊爾來台、就讀台灣大學電信研究所的30歲男博士生Santosh Poudel，昨被發現陳屍校內研一舍自己的房內，死亡時間超過一天，身上除額頭左側有一處結痂的舊傷，無其他外傷，現場留有多支空酒瓶，初查無外力打鬥痕跡，疑似他的親人過世，藉酒澆愁猝死，真正死因正由檢警釐清中。
疑因親人過世憂愁
警方調查，Poudel曾在尼泊爾及印尼攻讀學士、碩士，去年以全部科目A的成績畢業，向台大申請就讀電信研究所博士班，主要研究5G的通訊頻率，但他家境清寒，抵台後第一學期就付不出學費，指導教授慷慨允諾代墊學費，由他擔任研究助理分期打工償還。
家境清寒教授代墊學費
據校方及同學表示，Poudel雖在電資通訊方面展現才華，但他生活習慣不佳，且常酗酒，宿舍內常會飄出臭味，原本與他合住一間的另名研究生，因忍受不了而搬離，校方為此，也對他進行生活輔導關懷。
Poudel已10天未上課
校方說，Poudel已10天未上課，連電子郵件也不回，指導教授寄電子郵件約他昨天上午懇談，他也缺席，才找舍監及保全去他住宿的研一舍察看，發現他仰躺房內地上，早已氣絕，屋內還有許多空酒瓶。
Poudel是學校關懷輔導對象，學校保全2天前還曾敲門問他狀況，他有開門回應，當時並無異狀，但額頭已有結痂傷口，也沒說明受傷原因。
Poudel聰穎曾獲世界大獎
據了解，Poudel天資聰穎，曾獲世界青年訊息高峰會資訊類大獎等多個獎項，疑似因親人過世，情緒開始低落酗酒，與其他同學也無往來；由於尼泊爾在台沒有辦事處，校方已透過印度駐台代表處轉介，通知他在尼泊爾的家人，盼能儘速來台處理後事。
台大學務長陳聰富說，透過紀錄顯示，校方輔導員及宿舍保全都對他很好，給他食物、衣服等，讓他非常感謝；該生也是一般研究生領有獎勵金，學習狀況剛開始不錯，最近則無故缺席。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 俄國地鐵恐攻11死數十傷 疑中亞炸彈客犯案
- 獨家》荔枝椿象蔓延台中 專家研判全台已淪陷
- 女團Twinko平均25歲 接禁孕令
- 動物寶寶們賣萌 兒童今天免費看
- 俄朝恐攻方向 立案偵辦地鐵爆炸事件
- 川普轉彎？美駐聯國大使︰俄確實干預美大選
- 自主檢驗稽查啟動 業者也要把關食安
- 俄遭恐攻 地鐵爆炸11死
- 住戶︰制度顯有漏洞 難免炒作
- 小浣熊頭卡水溝蓋 水汪汪大眼待援超無辜
- 蒲亭故鄉聖彼得堡地鐵驚爆 民眾驚逃命
- 擊退死神 早產女嬰能過兒童節
- 〈上班族甘芭茶〉離職理由檢視，你中幾項？
- 《中英對照讀新聞》Japan racism survey reveals one in three foreigners experience discrimination 日本種族主義調查揭露，3分之1的外國人曾經歷歧視
- 「經典」案例 國聯勝投王「威」力盡失
- NBA》穩贏還射三分 「天兵」麥基遭怒推
- 陸軍黑鷹 又15架移交空軍
- 白斑對症下藥 逾9成能獲控制
- 大成商工回扣案 家長要為學生代位求償
- 家中擺滿《貓戰士》／她多益990滿分 清水高中第一人
- HBL》乙級決賽明開打 將首度直播
- 北市千萬元電動重機採購 議員批圖利
- 護達賴逃出西藏 隔58年再重逢
- 自由廣場》古蹟燒毀王不是反諷 是助燃劑
- 《目擊者》太懸疑 影迷最想問導演這件事
- 卡地亞頂級珠寶 120億獵客─近20件全新作品 專為台灣設計 獨特尊寵
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 〈親子會客室〉不斷關門的孩子
- 鑑於俄地鐵爆炸 巴黎運輸設施加強維安
- 〈戀愛世代〉歸還
- NBA》2季3分球破300 柯瑞第一人
- 中職去年爭冠組合 今年難兄難弟
- 超跑深夜甩尾 吵到社頂人失眠
- 4個月以上寶寶厭奶了 可換副食品上場
- 人事成本增加 多縣市幼兒園費用喊漲
- 地鐵爆炸案追凶 俄對2嫌發出搜索令
- 阿湯哥 5月4度奔台 只因4年前說這句話
- 人前笑人後寡言 可能就是憂鬱症
- 《機場捷運各站系列報導》A9林口站 聯開案新興生活圈
- 自家記者遭槍殺 墨報社停刊自保
標題：尼泊爾通訊天才 猝死台大宿舍酒瓶相伴
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email