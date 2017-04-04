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《民俗說法》驚擾亡者 須祭拜道歉

2017-04-04

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市觀音山區昨發生轎車翻覆在墓地的意外，命理專家江伯樂表示，翻車的李男雖無大礙，但在墳墓前庭發生車禍，除了運勢不佳，近期應要準備小三牲及五果等祭品，向亡者誠心道歉；也要去大廟拜拜化解厄運，否則之後恐會被受到驚擾的亡者跟隨，有很大的機率會出事。

還要去大廟拜拜除厄運

此外，翻覆的轎車雖未造成墓地嚴重毀損，但風水已遭破壞，墓主家中運途恐受影響。因祖先受到侵擾，會向家人託夢，要多注意家中小孩、老人；家屬也應再祭拜祖先，並詢問墓身有沒有被壓到之類的問題，謹慎處理為宜。

江伯樂表示，因干擾到祖墳而遭受厄運的案例不在少數，上週才有一名女子在掃墓時不慎踩到被雜草掩蓋的墓，被亡者跟隨，厄運連連，險些丟命，最後在神明協調下才保住一命。

石獅毀損 恐影響墓主子孫

也有殯葬業者表示，因轎車壓毀墳墓的石獅子，恐會影響墓主子孫，肇事駕駛應帶祭品，誠心向亡者道歉。

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  • 命理專家江伯樂。（資料照）

    命理專家江伯樂。（資料照）

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標題：《民俗說法》驚擾亡者 須祭拜道歉


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