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寵物屬動產 分手如何處理

2017-04-04

新竹市政府法律顧問、律師楊隆源指出，男女交往間最常見的糾紛，多是互贈物品、共同買房，或是同居時的物品歸屬等等。

寵物在法律上屬於動產，基本上，當初是誰花錢買的，「監護權」就歸誰。如果是兩人各負擔一半買的，就是雙方共有的不可分割物；一旦分手，可由取得寵物的一方，補償費用給另外一方，或視情況還得加上寵物的花費，以取得完全的所有權。

當然，如果在買寵物的當下，一方就已明確表明是要「贈與」給另外一方，那所有權的歸屬就沒有問題，跟送禮物的情況是一樣的；但如果要預防日後爭執的話，仍應記得留下贈與的證據。

借錢或是借動產方面，如果分手後要討回，需要舉證當初是借的，因此最好要簽借據；然而，雙方還是濃情密意的時候，似乎不太可能簽借據，因此，像是email或LINE都可做為佐證。或保留當初對方「贈送」的證據，像是卡片，也可以回簡訊感謝，保留這些訊息，都可當作事後的舉證。（記者蔡彰盛整理）

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  • 不少情侶會一起養毛小孩當做愛情見證，但分手誰該擁有毛小孩，成為雙方難題。圖為情境示意圖。（記者林正堃攝）

    不少情侶會一起養毛小孩當做愛情見證，但分手誰該擁有毛小孩，成為雙方難題。圖為情境示意圖。（記者林正堃攝）

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