領18趴老爸 討兒扶養費駁回
2017-04-03
每3個月出國一次 過得優渥
〔記者王定傳／新北報導〕薛姓男子認為一對兒女每月只給他3千元太少，向法院聲請要兒子按月給1萬元扶養費，薛子出庭說，父親自公務員退休後月領18％利息，每3個月還出國一趟，生活無虞；新北地院法官查出，薛父財產額300多萬，利息很多，還有2棟房產，103年至今年1月出國22次，並非不能維持生活，駁回薛男聲請。
3千不夠 要求每個月給1萬
薛男聲請指出，兒子結婚後住進岳母家，很少關心他，從前年10月起就不帶他出遊，也不回家探視，接電話時不講話或沒講完就掛斷，從今年1月起，兒女2人每月合計只給3千元太少；他栽培兒子長大念大學，希望兒子每兩週帶他出遊一次，並按月給1萬元到他往生為止。
薛子反駁，他國中畢業後長期外宿求學，父親竟以扶養義務終結為由，拒給學費與生活費，母親不斷拜託，父親只同意給學費，害母親外出工作支應生活費；他結婚後雖住在妻子家，仍定期與父母聚會，逢年過節也會包紅包。
兒要養小孩、付房貸「強人所難」
薛子說，父親月領18％，3個月出國一次，到中國、澳門等都沒帶母親同遊，父親竟要求每兩週帶他出遊一次，否則斷絕父子關係，他與妻子雖有工作，仍儘量滿足。
薛子說，去年10月，父親打電話到他及妻子的公司，散布說他棄養父親，還嗆要拉白布條，他不堪其擾今年1月離職，只由妻子負起家計，父親仍不罷手，不斷騷擾妻子；他認為父親生活過得很好，卻要養家、養小孩、付房貸的兒子給錢，是強人所難。
法官審理認為，直系血親間雖互有扶養義務，但前提是「不能維持生活」；薛父有2間房產、財產總額300多萬，又能常常出國，依此駁回聲請。
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