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偷招財金雞 辯土地公同意

2017-04-03

〔記者劉濱銓／南投報導〕54歲張姓慣竊到竹山紫南宮，多次趁人不備，偷走香客供奉的招財金雞，1日張嫌欲重施故技，被警方盯上活逮，詎料張嫌竟稱已擲筊「問過伯公」（指土地公）才拿，警方調閱監視器發現，他擲筊10餘次也沒出現聖筊，怒斥這種行為神明怎麼會允許，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，張嫌有毒品、竊盜等前科，平時住在竹山，並無固定工作，疑似缺錢買毒，扮成香客混進紫南宮行竊，每次得手數千至萬餘元，今年228連假及上月的假日都到紫南宮犯案，得手至少3次，令廟方困擾不已。

至少得手3次 廟方困擾

近日適逢清明連假，警方前天發現張嫌欲伸手偷竊時逮人，張嫌供稱缺錢花用才行竊，還辯說偷竊前有擲筊問過「伯公」。

紫南宮表示，嫌犯已光顧很多次，廟內的監視器都有錄到影像，由於信眾每年都會將供奉的招財金雞帶回廟內還願過火，並放在案桌上，讓土地公加持，嫌犯就是看準「回娘家」的金雞都會放現金等財物，才會下手，雖其供稱取走前都有擲筊問過伯公，但調監視器發現他擲筊10餘次也沒出現聖筊，像這種勾當連神明也不會允許，代表土地公實在很靈。

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  • 香客的招財金雞。（記者劉濱銓攝）

    香客的招財金雞。（記者劉濱銓攝）

  • 張姓慣竊（紅圈處）早已被紫南宮鎖定。 （記者劉濱銓翻攝）

    張姓慣竊（紅圈處）早已被紫南宮鎖定。 （記者劉濱銓翻攝）

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