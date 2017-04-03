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孝子騎150公里探母 難忍毒癮一秒變歹子

2017-04-03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕在雲林打零工的邱男，騎著公司的老爺機車南下高雄，因車子不時熄火，他花4小時騎了150公里，如願到安養院探視母親，卻因難耐毒癮，向友人索取新的吸食器，被員警撞見，當場起出內有安毒殘渣的吸食器。

邱男被依毒品罪嫌送辦，警方見他穿著不合腳的鞋子，雙腳佈滿被磨破的傷口，看他一片孝心，幫他準備拖鞋，並勸他以後好好工作、不要碰毒品，讓老母親放心才是真正孝順。

警勸改過才是真孝順

警方調查，44歲邱男（有毒品、詐欺等前科）在麥寮打零工，思念在安養院的母親，上月25日向江姓老闆借機車後不告而別，直接騎車南下。因機車車齡19年，途中常熄火，邱男沒有放棄，如願回到高雄探母。

邱男身無分文，事後無法返回雲林，要求友人吳婦幫他準備玻璃球，左營警分局文自派出所員警上月30日查案，返程行經新興區忠孝公園，看見53歲吳婦正交付牛皮紙袋給邱男，邱神情慌張地左顧右盼，以為是毒品交易上前盤查。

牛皮紙袋裝有3個玻璃球，員警並在邱男右側褲子口袋，查獲一枚有安非他命殘渣的玻璃球，還發現他騎乘的機車並非其所有，懷疑是贓車，將他帶回偵訊。

邱男應訊時坦承吸毒，代吳婦求情，表示她並不知情，說法與吳婦一致，警方將吳婦請回。

江姓老闆向警方說，邱男當天借車外出買飯後，沒料到會騎回高雄看母親，念在邱男是員工，不會提出侵占告訴。

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  • 警方查獲邱男持有安毒殘渣的吸食器。 （記者洪臣宏翻攝）

    警方查獲邱男持有安毒殘渣的吸食器。 （記者洪臣宏翻攝）

  • （記者洪臣宏翻攝）

    （記者洪臣宏翻攝）

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