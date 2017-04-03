洋男嘿咻完要返鄉 OL告性侵
2017-04-03
〔記者王冠仁／台北報導〕法國籍男子羅賓從事室內設計，來台考察時，認識25歲的OL，兩人發生性關係，羅賓上月簽證到期要返國，保證會再回台找她，但OL認為他是「人到手後就想落跑」，控告羅賓性侵，警方覺得報案內容有疑點，仍依法移請檢察官偵辦。
因妨害性自主屬重大刑案，儘管羅賓主張是合意性交，但檢察官為了查明事實，無法讓他馬上離境，須將全案釐清後，確認羅賓未涉案才會放行，讓他十分無奈。
警方調查，現年36歲的羅賓今年1月來台考察，租住北市康定路某大樓，做為住所兼台灣辦公室據點。日前透過臉書認識想學法文的OL，兩人約見面喝咖啡、交流法文、看電影，後來羅賓帶OL返回住處發生性關係。
上月羅賓的簽證到期，於是告知OL，他回國一段時間會再來台，OL卻認為羅賓是想趁回國機會拋棄她，前往警局提告羅賓對她犯下妨害性自主罪。羅賓被約談到案，承認與OL交往，發生數次性關係，但堅稱兩情相悅。
警方調閱羅賓住處附近監視器畫面，發現OL每次離開羅賓住處時，衣著正常無異狀，有時羅賓還陪她一起下樓，兩人有說有笑，如熱戀中情侶，認為羅賓的供詞合乎情理。但OL堅持提告，警方研判OL有可能是想藉著提告留人，仍須移請檢方釐清案情。
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