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姦殺男出獄改行竊 判6年10月

2017-04-03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕33歲男子蘇浩雄14歲時性侵殺害女高中生，99年獲判11年徒刑確定，去年8月出獄後淪為盜賊，在新北市瑞芳區連犯15件竊盜案，其中12件為侵入住宅行竊，觸犯加重竊盜罪；基隆地院將他分論判刑、合併執行6年10月，另有3起觸犯一般竊盜罪案件，獲判10月徒刑。

2個月連犯15案

檢警調查，蘇男19年前因缺錢闖空門，騎著腳踏車在瑞芳一帶閒晃，途經友人住處，竟進入姦殺友人的16歲姊姊，還搶走被害人身上240元，將遺留床上的毛髮吞下肚滅證，及用衛生紙擦拭死者下體後丟到窗外，再帶著凶刀騎腳踏車逃離現場；因蘇男犯罪時未成年，沒有指紋或DNA可和現場採得的跡證比對，逍遙法外許久。

後來蘇男一再犯下竊盜案件，落網後自爆犯下性侵殺人案，全案才曝光；高等法院少年法庭99年更四審，判蘇男11年徒刑後發監，扣除先前在監羈押日期，坐牢到去年8月出獄。

蘇男出獄後不到2個月，又開始在瑞芳一帶行竊，鎖定門窗未關未鎖的住家潛入，只要是值錢物品都不放過，發現路旁有鑰匙未拔的機車，也會竊走代步，2個月內犯下15件竊盜案。

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  • 男子蘇浩雄。（資料照，記者吳政峰攝）

    男子蘇浩雄。（資料照，記者吳政峰攝）

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