姦殺男出獄改行竊 判6年10月
2017-04-03
〔記者吳昇儒／基隆報導〕33歲男子蘇浩雄14歲時性侵殺害女高中生，99年獲判11年徒刑確定，去年8月出獄後淪為盜賊，在新北市瑞芳區連犯15件竊盜案，其中12件為侵入住宅行竊，觸犯加重竊盜罪；基隆地院將他分論判刑、合併執行6年10月，另有3起觸犯一般竊盜罪案件，獲判10月徒刑。
2個月連犯15案
檢警調查，蘇男19年前因缺錢闖空門，騎著腳踏車在瑞芳一帶閒晃，途經友人住處，竟進入姦殺友人的16歲姊姊，還搶走被害人身上240元，將遺留床上的毛髮吞下肚滅證，及用衛生紙擦拭死者下體後丟到窗外，再帶著凶刀騎腳踏車逃離現場；因蘇男犯罪時未成年，沒有指紋或DNA可和現場採得的跡證比對，逍遙法外許久。
後來蘇男一再犯下竊盜案件，落網後自爆犯下性侵殺人案，全案才曝光；高等法院少年法庭99年更四審，判蘇男11年徒刑後發監，扣除先前在監羈押日期，坐牢到去年8月出獄。
蘇男出獄後不到2個月，又開始在瑞芳一帶行竊，鎖定門窗未關未鎖的住家潛入，只要是值錢物品都不放過，發現路旁有鑰匙未拔的機車，也會竊走代步，2個月內犯下15件竊盜案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 深夜沙龍／日本男星開發菊花全紀錄 體驗「走後門」感覺是...
- 大甲媽祖遶境最終日 閣揆親出席回鑾安座儀式
- 浮動油價機制護體 兩油商高枕無憂
- 祭祖吃寒食 民眾排隊1小時買春捲
- MLB開幕戰 光芒轟垮田中將大擊退洋基
- 《自由廣場》兩岸監督條例要考慮現狀
- 衝金雞母產能… 台鐵規劃新便當廚房
- 糯米糰20周年慶 鐵粉王若琳站台
- 三度當文博大使 黃子佼挺文創
- 一通關鍵電話 早產女嬰順利手術喜獲重生
- 川習會搏感情 川普高球外交派不上用場
- 邁阿密網后冠 孔塔首位「英」雌
- ANA Inspiration高球賽》台將龔怡萍獨撐 退至50名
- 小龍女傳輕生 人倫劇再添波折
- 通霄四庄媽回鑾 近2千人吃飯擔
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Banks’ US lending up as exposure to China falls
- 龍岡米干節 60桌長街宴10分鐘賣光
- NBA》葛瑞芬轟破1萬分 快艇隊史第2人
- 巴拉圭暴動釀死 總統開除六高官
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Food safety and farmers’ rights said key to trade deals
- 小令／血桐與晚冬
- 清明連假第三天 國五北上今最塞
- 中國若不幫忙 美將自行處理北韓問題
- 「準政府單位」業務 八成政府委辦
- 依依老公反咬前妻出軌騙財
- 維納斯的呢喃（4／3～4／9）
- 羽球》登上大馬賽看板 分享穎迷
- 鹿野黃花風鈴木盛開 秘境爆紅
- 搭公車「買一送一」 桃園擴大至164條路線
- 高山台灣水鹿、野山羊 低海拔現蹤
- 馮崇義被迫同意噤聲 中國才放人
- 《健康充電站》健康講座
- 航教館開幕 國寶級戰機空中亮相
- 苗縣中港、海口所 合併進駐辦公
- 台北》回收才知道 行李箱半年扔2萬多咖
- 解嚴30年 葉俊榮：言論自由 非憑空而降
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOFA defends survey vessels near Diaoyutais
- 4層樓高盪鞦韆 陳聖宗6連霸
- 費德瑞擒服納達爾 邁阿密網賽封王
- LED取代水銀燈 年省億元電費
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：姦殺男出獄改行竊 判6年10月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分