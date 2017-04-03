夫違防小三公約 指證女方逃千萬賠償
〔記者黃良傑／高雄報導〕律師阿龍（化名）曾簽防小三公約，不得與配偶以外異性涉足賓館，否則須賠償妻子1千萬元，阿龍卻與王女在汽旅，被元配會同徵信社「抓猴」，王女否認是小三，阿龍後來坦承通姦，元配撤告轉為證人，法官認為阿龍疑為逃避千萬賠償，才與妻子妥協承認偷情，且查扣的床單沒驗出偷情證據，判王女無罪。
妻撤告後轉為證人
據了解，律師阿龍與妻子簽訂防小三條款並公證，內容為：「甲、 乙方願意自律，保證日後絕不與配偶以外之任何異性涉足不正當場所（例如有異性陪侍之飯店、酒家、賓館、酒廊、KTV 、PUB 、汽車旅館等）或有逾越男女正常友誼之不當行為及性行為，如有證據證明並查明屬實者，應賠償他方新台幣壹仟萬元。如有社交需要，必須與其他異性往來，應事先告知他方」。
女子稱純屬討論訟訴案
該條款簽了不到3年，元配懷疑阿龍有小三，委託徵信社在汽旅抓到阿龍和王女正準備駕車離去， 報警扣走可疑的床單、髮夾、毛髮，但2人否認通姦，元配憤告2人。
王女表示，曾委託阿龍為她處理離婚案件，知道他是有婦之夫，恰巧阿龍接手她的親戚訟訴案，事發當天阿龍聯絡她外出討論案子，阿龍上車後表示，身體黏黏的很不舒服，提議前往附近汽旅先洗澡，進房後發現浴廁是透明的，她獨自在車庫等候。
王女辯稱待阿龍清洗後才進房泡茶，欲討論案件，突然房間電話響起，阿龍接完電話頻說「慘了」，迅速塞給她1萬元，急欲駕車離開，阿龍的元配已在車庫門口阻擋，並對2人提告。
元配偵訊時曾說，阿龍一直不認錯，無法談成和解，若他不坦承，就不原諒他、不撤告，但不到1個月，阿龍便坦承通姦，王女因此被起訴。
妻棄千萬賠償也有蹊蹺
高雄地院審結指出，查扣床單的可疑斑跡送鑑結果，不僅未發現精子細胞，也沒有驗出阿龍的DNA，元配雖指控聽到叫床聲，但未錄音舉證，另法官發現，阿龍賠償妻子1串天珠和部分金錢，毋須賠償違約的1000萬元全額，之後即轉為證人，改稱與王女有感情並發生關係，元配則撤回告訴。
法官認要有感情才會約炮
法官疑惑阿龍的妥協，是否和千萬違約賠償及撤告有關。法官問王女身上特徵，阿龍卻稱全程閉眼做愛，沒看到。
另完事後為何交付王女1萬元，阿龍也未正面回應，只說：「男女之間高興就給錢」；法官認為男女要有感情，才會偷情約炮，豈有性交後交付小三金錢之理，何況元配放棄千萬違約金，僅求償天珠似乎不單純，以微物證據有利於被告，王女逆轉獲判無罪。
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