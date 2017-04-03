老公 妹妹都在場 神棍指侵人妻還聞

2017-04-03

〔記者楊國文／台北報導〕台南市楊姓男子開設神壇，對外誆稱可藉由神明符令治病、消災，竟涉嫌以施行法術名義，不顧女信眾的丈夫在場，將手伸入女信眾裙裡指侵，先後對2名女信徒性侵，過程中還裝腔作勢，將手指放在鼻子前聞一下稱：「妳要病變了，妳知不知道？」最高法院痛斥楊男惡行重大，判6年徒刑定讞。

判決指出，101年中秋節晚上，篤信宗教、鬼神的婦人小玲、小芳（均為化名）因本身、家人健康問題或工作不順利，到楊男住處開設的神壇求助。

楊吹噓自己有神力，對小玲、小芳佯稱須以「入令」、「巡令」等宗教儀式消災、治病，要求她們脫下長褲、內褲，只換穿楊男準備的短裙，在神壇前三合院旁涼亭，先後以手指對2女性侵。

小芳接受楊男作法時，小芳的丈夫、妹妹全程陪同。小玲因涼亭前還有其他人在場，不願再進行下去，楊男竟說「沒事，你就當做是婦產科醫師進行內診就好」。全案因小玲事後覺得情況不對，報案提告揭發；楊男否認不法。

小玲、小芳出庭證稱，楊男說她們身體有問題，作法是為了救她們，命令她們僅穿短裙，在三合院眾人面前對她們指侵。

小芳的妹妹指證，她看到楊男在眾人前，將手指伸入小玲裙子內的下體，「因為太恐怖，我嚇到了」，不忍看下去而短暫離開現場，「我回來時看到楊男的手正從姊姊的裙子裡伸出來，還舉起手指聞一聞」。