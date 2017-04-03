恐怖！女逛百貨 竟遭利剪割頸

2017-04-03

〔記者王俊忠／台南報導〕38歲柯姓女子昨涉嫌在新光三越台南中山店2樓，持15公分長大剪刀刺割邱姓女顧客的後頸部，邱女當時覺得後頸涼涼的，不知被刺傷，櫃姐跑過來說「小姐，妳的脖子受傷流血」，才發現脖子有道長約10公分的傷口，柯女行凶後往樓上逃，警方在12樓抓到她，因疑有精神疾病，警方將她強制送醫。

據了解，行凶的柯女住南市中西區，今年2月間也曾在菜市場拿大頭針刺人，被害人提告傷害，昨晚再次傷人。警方先將柯女送醫，並聯絡家屬處理，警方問柯女的問題，她都無法正常回答，警方認為是隨機攻擊，依傷害罪嫌函送法辦，並請示檢方是否強制處分。

警方調查，昨傍晚5點多，柯女提著垃圾袋，右手拿1把大剪刀到新光三越中山店2樓珠寶區，從後方攻擊獨自行走的邱姓女顧客的後頸部，作案後轉頭往樓上逃逸。櫃姐發現邱女頸部流血，嚇得告知店方通報警方，員警在12樓逮獲柯女。

柯女落網後言行怪異，還質問為何抓她？警方帶回調查，發現柯女是有精神疾病的前科犯。

邱女告訴警方，當時只覺得後頸部涼涼的、不會痛，是一旁櫃姐跑過來，說她的脖子受傷流血了，自己還不知發生什麼事，用手摸摸後頸，發現在流血。店方派員送邱女就醫，醫師檢視傷口，認為並無大礙，不需要縫合，敷藥後就讓她回家休養。警方表示，邱女將對柯女提傷害告訴。

警方調查，柯女有結婚，但丈夫不理她，小孩由丈夫撫養。柯女被強制送台南醫院治療後，已請市府社會局和衛生局相關單位持續追蹤柯女的生活起居。

新光三越台南中山店表示，2樓是珠寶區，案發時區域內的顧客人潮並不多，沒有店員或其他客人，察覺柯女盯上被害人和一路尾隨行凶過程，案發後隨即調閱監視器影像，發現行凶的女子身影，立即通報警方抓人。