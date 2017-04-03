《醫師說法》通靈 是一種心理暗示

2017-04-03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆長庚醫院精神科主任陳枻志表示，通靈現象其實算是一種心理暗示，有些精神病體質的人，透過一些儀式、語言或環境氛圍影響，誤認自己通靈，能聽到不同世界的聲音，並會在看到其他人出現「通靈」反應（如打嗝、抖動）後，暗示自己已通靈，身體跟著做出相同反應。

陳枻志說，最常見的就是乩童起乩，很多乩身長期被灌輸神明的刻板印象，如中壇元帥（三太子）喜歡吃糖，像小朋友的個性，或濟公喜歡喝酒、關公喜歡拿關刀或看春秋，環境氛圍啟動心理暗示開關時，會自動學習在腦袋裡的印象。

所謂一見鍾情也是受到心理暗示的影響，每個人狀況不同，在適合自己的氛圍、語言及情境下，心理暗示的開關被開啟，就會覺得好愛對方，如果對方也有相同感覺，則變成兩情相悅。

陳枻志表示，在同一個氛圍的民眾，如果受到暗示者說，聞到某種特殊味道，如本案的屍臭味，在心理暗示作用下，大腦也可能會產生類似味道的幻覺。