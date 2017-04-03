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《道長看法》死者功德圓滿傳訊息

2017-04-03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市道教會常務理事李戊己道長表示，應是死者已經功德圓滿，原本的陽壽已盡，加上清明時節祭祖時間將至，因而透過有通靈體質的人，幫他傳達需求給家屬。

李戊己認為，魏女在警局的反應，確有可能是幫亡者傳遞訊息，不過他當時未在場，僅依口頭敘述，無法確認魏女的打嗝是否是通靈。

無法確認魏女打嗝是否因通靈

至於正氣充足的警局，為什麼會出現靈異，李道長認為，魂魄可能會在生前服務的地方徘徊，但會留在現場也是保護學弟們，不會有惡意。

李戊己說，一般而言，人分三魂，死後生魂會去轉世，主魂和覺魂，可能留在3度或4度空間內，修行好的人，會變成家神，就是俗稱的公媽，保佑後代子孫。

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